Kontinuität trotz Wandel: Der Muttertag bleibt etwas Besonderes

Für sie selbst hat der Muttertag keine allzu hohe Bedeutung, schmunzelt Ingrid Säuerl vom Kreativcenter in Heidenreichstein: „Das kommt vielleicht daher, dass ich lange Zeit mit einem Polizisten verheiratet war. Durch die unregelmäßigen Dienstzeiten fielen gemeinsame Ausflüge oder familiäre Treffen an Feiertagen oft aus. Mein Sohn ist mittlerweile in Wien. Wichtig ist mir vor allem, dass es ihm gut geht, er keinen Stress hat und wir ein gutes Verhältnis zueinander haben.“

Insgesamt habe der Muttertag aber einen hohen Stellenwert und für viele Frauen an Wert nicht verloren, erzählt Säuerl. „Wenn man jeden Tag kochen muss, freut man sich zum Beispiel sehr darüber, einmal ausgeführt zu werden.“ Im Waldviertel habe der Muttertag auch aus einem anderen Grund für viele Mütter eine besondere Bedeutung: „Es kommen die meisten Kinder nach Hause. Das macht den Muttertag zum Festtag.“ Für ihr Geschäft ist der Tag ein wesentlicher Faktor. „Gutscheine und Wäsche werden sehr gerne gekauft.“

„Immer noch wichtiger Wirtschaftsfaktor“ im CCS

Aus Weitra berichtet Goldschmied Reinhart Kartusch von einem seit etwa fünf Jahren veränderten Kaufverhalten. „Der Online-Handel boomt und die Kunden kaufen verstärkt Gold. Zum Muttertag stehen natürlich Schmuckstücke in Herzform oder mit Herz-Anhängern an erster Stelle“, sagt er.

Im City Center Schrems erachtet Johann Bruckner den Muttertag als „immer noch wichtigen Wirtschaftsfaktor. Das merkt man am Gutscheinverkauf und im Blumenhandel.“ Am 11. Mai – und damit gerade noch rechtzeitig vorm Muttertag – öffnet im City Center heuer der neue Eurospar. Privat sei das schönste Geschenk für ihn nicht käuflich erwerbbar, sagt Johann Bruckner indes: „Da meine Kinder erwachsen sind, ist die gemeinsame Zeit, die wir an dem Tag verbringen, unser größtes Geschenk.“

„Begeistert bis zu dem Zeitpunkt des Aufräumens“

Gabriele Mayer aus dem PBZ Weitra hat am Muttertag gemischte Gefühle. „Mein Mann und meine Söhne – 11 und 8 Jahre alt – bereiteten mir ein wunderbares Muttertagsfrühstück. Der Tisch war wunderschön gedeckt und mit Blumen geschmückt. Ich war begeistert bis zu dem Zeitpunkt, wo es ums Abräumen und Saubermachen ging. Dafür hatten meine Männer nämlich keine Zeit mehr“, schmunezlt sie. „So macht mein Mann den Muttertag auch immer ein bisschen zum Vatertag“, lacht sie.

Worüber sie sich sehr freut, das sind selbstgebastelte Geschenke ihrer Söhne. „Das erinnert mich auch an meine Kindheit. Wie damals meine Mutter, hebe ich alle Bastelsachen meiner Kinder auf und schau sie mir von Zeit zu Zeit an.“ Dieses Jahr freut sie sich besonders auf den 13. Mai: „An dem Tag begleitet mein Sohn Valentin an der Orgel erstmals die Messe. Darauf bin ich sehr stolz.“

Erste bewusst erlebte Feiern waren prägend

Petra Zimmermann-Moser, Vizebürgermeisterin und Direktorin an der VS Weitra und Großschönau, schätzt vor allem das gemeinsame Zeitverbringen am Muttertag. „Ich bin sehr froh über die Unterstützung meiner Eltern und Schwiegereltern sowie die gute Koordination mit meinem Mann. Ohne den Zusammenhalt wäre es viel komplizierter“, sagt sie.

Ihre prägendsten Erinnerungen an den Muttertag waren die ersten Feiern, die ihre beiden Söhne bewusst als „Muttertag“ erlebt haben. „Lorenz, der Ältere, war tagelang davor schon aufgeregt und sagte das Gedicht immer wieder leise auf, damit er es am Muttertag fehlerfrei vortragen konnte“, lacht Zimmermann-Moser. „Bei Jakob war es ähnlich. Er war sehr darauf bedacht, dass ich das selbstgebastelte Geschenk nicht zu früh finde. Diese Erlebnisse vergisst man nicht.“

In der Volksschule ist die Aufregung vorm Muttertag spürbar, sagt die Direktorin. „Man sieht, dass er für die Kinder nach wie vor hohen Stellenwert hat. Sie basteln, zeichnen, lernen ihre Gedichte oder Lieder, sind voller Eifer bei der Sache.“

