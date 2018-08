Mit niedrigeren Schüler- und Klassenzahlen als im Vorjahr ist man heuer an den Pflichtschulen des Gmünder Bezirks konfrontiert. Während im Schuljahr 2017/18 die 21 Volksschulen, sieben Mittelschulen, zwei Sonderschulen und die Polytechnische Schule 2.209 Schüler verzeichneten, starten am 3. September nur 2.120 Schüler, was einen Rückgang von 89 Schülern in den Pflichtschulen bedeutet (nach einem Minus von 22 im Vorjahr).

Die Klassenanzahl fiel von 134 auf 124. An den Volksschulen wird es ab Herbst 27 Schüler weniger als vorigen Schulstart geben, wodurch hier acht Klassen wegfallen. Die Zahl der Volksschüler sinkt von 1.222 auf 1.195, die Anzahl der Taferlklassler von 193 auf 184.

Marlene Binder unterrichtet am Gym ab Herbst Mathematik und Biologie. | privat

Das neue Schuljahr bringt auch einige Veränderungen in den höheren Schulen mit sich, wenngleich die neue Oberstufe im Gmünder Gymnasium erst ab Herbst 2020 eingeführt wird, anstatt bereits ab Schulstart. Die „neue Oberstufe“ wird im Gmünder Gymnasium erst ab Herbst 2020 realisiert, anstatt bereits ab Schulstart am 3. September. BG/BRG-Direktor Günter Czetina nutzte, wie viele andere AHS-Direktoren auch, die Möglichkeit, die Oberstufenreform auf weitere zwei Jahre zu verschieben.

Eine Änderung ist aber das Einführen des neuen Unterrichtsgegenstandes „Digitale Grundbildung“ in der AHS-Unterstufe. Die Schüler erwerben dabei innerhalb von vier Jahren Grundkompetenzen, unter anderem in den Bereichen Medienwandel, Medienkompetenz und Digitalisierung.

Start für Wirtschafts-Akademien

Ebenfalls die Unterstufe betrifft die Zusammenlegung der Fächer „Textiles“ und „Technisches Werken“, wo Burschen und Mädchen nun gemeinsam unterrichtet werden. Mit Ende des Schuljahres 2017/18 verabschiedete sich Helmut Kahler, der seit 1981 an der Schule lehrte und nun in Pension tritt. Eine neue Lehrkraft gewinnt das Gymnasium hingegen mit Marlene Binder, welche ab Herbst die Fächer Mathematik und Biologie unterrichtet. Des Weiteren werden drei neue Unterrichtspraktikanten eingestellt: Magdalena Bunzenberger, Madeleine Kuschal und Dominik Rottensteiner. Annähernd konstant bei 400 bleibt dieses Jahr, laut Direktor Czetina, die Schülerzahl.

Einige wichtige Änderungen kommen auch auf die Lehrer und Schüler des Schulzentrums Gmünd zu. Seit 1. August ist Cordula Krammer als neue Direktorin zuständig und löst Jutta Göschl, wie berichtet, nach fünf Jahren der Schulleitung ab. Die gravierendste Neuigkeit wird die Zusammenarbeit der Handelsakademien Gmünd, Zwettl, Waidhofen und Horn sein, welche ab Herbst als Waldviertler Wirtschafts-Akademien gemeinsam auftreten – jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Insgesamt wird es, laut Direktorin, auch im Schuljahr 2018/19 wieder 18 Klassen im Schulzentrum geben, zwei neue Unterrichtspraktikantinnen werden eingestellt.