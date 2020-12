Ein Waldviertler (20) aus dem Großraum Litschau leugnete beim Prozess in Krems, das Gesicht seines Bruders bei einem Fest in Langegg mit Faustschlägen bearbeitet zu haben: „Ich habe nicht mit meinem Bruder gerauft und ihn auch nicht verletzt. Da bin ich mir ziemlich sicher, obwohl ich damals schon ziemlich betrunken war.“ Der Bruder habe Streit gehabt, mit einem stämmigen Stänkerer, ein Fremder in rotem Pulli, und da sei er dazwischen gegangen, beteuerte er.

Das Opfer (23), es erlitt einen Bruch des Bodens der Augenhöhle, bestätigte im Zeugenstand die Schilderung des beschuldigten Bruders, und brachte auch den Mann im roten Pulli ins Geschehen. Von dem Fremden, diesmal mit schlanker Statur, schilderten noch weitere Zeugen, entgegen ihrer Angaben bei der Polizei.

Letztlich keimte der Verdacht einer Absprache auf: Der Anklagevertreterin reichte es dann auch, und sie kündigte einigen Zeugen ein Verfahren wegen falscher Beweisaussage an. Nur ein Zeuge blieb bei seiner Aussage, dass der 20-Jährige nach einem Streit auf seinen Bruder eingeschlagen habe. Der leugnende 20-Jährige wurde wegen schwerer Körperverletzung zu 14 Monaten auf Bewährung verurteilt.

Ein Zeuge fasste eine Haftstrafe aus

Für zwei Zeugen gab es nun ein gerichtliches Nachspiel in Krems: Während eine Zeugin unumwunden die Falschaussage zugab, druckste das damalige Opfer und Bruder des Verurteilten herum und rang nach Worten. Die strafbare Loyalität brachte ihm letztlich sechs Monate bedingt ein. Für die Zeugin setzte es sieben Monate auf Bewährung.

Diese Urteile sind rechtskräftig.