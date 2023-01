Kritik an Gemeindeverband: Warum keine Gelbe Tonne?

Seit Jahresbeginn gibt es eine Änderung bei der Müllentsorgung. Der „Gelbe Sack“ ist jetzt für alle Verpackungen aus Plastik freigegeben (die NÖN berichtete). Diese Aufwertung des Gelben Sackes sorgt bei Johannes Hartig aus Weitra für Unverständnis, er fragt sich vor allem: „Warum gibt es keine Gelbe Tonne?“

Ihm gehe es vor allem um die Handhabe: „Für den Sack braucht es eine Halterung, damit man den Müll ordentlich verstauen kann. Diese Halterung muss ich kaufen, wirklich stabile Gestelle kosten“, sagt Hartig. Außerdem passe in einen Sack nicht viel Müll rein.

Tonne einfach umfärben?

„Ich frage mich, wo ich die vollen Säcke aufbewahre, bis sie abgeholt werden. Die Abstände der Abholungen sind ja länger als bei den Restmülltonnen“, betont er. Seine Idee, den Deckel der schwarzen Restmülltonne auf gelb umzufärben, sei keine gute: „Beim Umweltverband wurde mir erklärt, dass die Müllabfuhr den Inhalt einer Gelben Tonne nicht mitnehmen wird.“ Die zum Jahreswechsel erfolgte Umstellung sei keineswegs „kundenfreundlich“, mit der Gelben Tonne gebe es eine einfache Lösung, die vorenthalten werde, sagt Hartig.

Seitens des Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung, der für die Müllentsorgung zuständig ist, verweist man darauf, dass die Gebinde, in denen Müll in den Haushalten gesammelt wird, von der Altstoff Recycling Austria GmbH vorgeschrieben werden. „Für den Bezirk Gmünd sind Gelbe Säcke vorgegeben“, sagt Obmann Peter Höbarth.

„Übergangszeit macht Tonne nicht wirtschaftlich.“

Früher sei auch der Restmüll in Säcken gesammelt worden, sagt Höbarth: „Die dafür verwendeten Halterungen finden jetzt wieder Verwendung. Außerdem sind die Gelben Säcke schon lange in Verwendung, es gab seither keine Beschwerden.“

Seit Beginn des Jahres befinde man sich in einer „Übergangszeit“, ehe das Pfandsystem für Plastikflaschen und Dosen eingeführt wird: „Dann kommt wieder weniger Müll in den Gelben Sack. Eine Tonne wäre in diesem Hinblick nicht wirtschaftlich“, so Höbarth.

