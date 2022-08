Kritik an Politik: Fehlen Verordnungen und Förderungen?

Werbung

Pläne, um derzeit fehlende Kapazitäten an Heizmaterial und die hohen Preise etwas zu kompensieren, gibt es einige. Jedoch meinen Kritiker: „Es fehlt die Verordnung zum bereits beschlossenen Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz.“

Der Betreiber des Fernheizwerkes Bad Großpertholz, Josef Gärtner, hat einen fertigen Plan für die Errichtung einer Holzvergaser-Anlage beim örtlichen Heizwerk, er will vier Millionen Euro investieren. Die Bewilligungen seien vorhanden, auch die Zusage der EVN, dass der hier produzierte Strom abgenommen wird. Gärtner hat bisher eigenen Angaben zufolge 65.000 Euro in das Projekt gesteckt, könnte „grünen“ Strom sofort produzieren – gäbe es dafür einen Stromtarif. „Und da hakt es bei der Regierung und dem fehlenden Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz“, meint er.

„Verordnung so rasch wie möglich.“

Das Umweltministerium weist auf Nachfrage darauf hin, dass die Verordnungen für die Investitionsförderung – etwa kleinere Anlagen für Privatpersonen – und für die Umsetzung der Energiegemeinschaften bereits in Kraft seien: „Die Verordnung für die Förderung über das Modell der Marktprämien war bis vergangene Woche in Begutachtung. Jetzt werden die entsprechenden Stellungnahmen eingearbeitet und regierungsintern abgestimmt. Anschließend wird die Verordnung so rasch wie möglich erlassen. Über beide Förderschienen können auch Anlagen für Biomasse gefördert werden.“

Bei der Fernwärme Waldviertel aus Vitis steige die Kundennachfrage. „Das Netz könnte ausgebaut, neue Heizwerke geschaffen werden, aber es gibt aktuell keine Förderungen dazu“, so Obmann Martin Steiner.

Dazu heißt es aus dem Ministerium: „Gerade im Bereich der Biomasse haben wir neben der Förderung im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz eine ganze Reihe von weiteren Fördermaßnahmen aufgestockt oder neu aufgelegt. Neue Fernwärmeleitungen werden mit insgesamt 30 Millionen Euro gefördert. Neu ist auch eine spezielle Förderung, mit der wir die Fernwärmeversorgung von Ortskernen ermöglichen. Diese sind oftmals nur aufwendig umzusetzen. Das betrifft fast ausschließlich Anlagen, die mit Biomasse betrieben werden.“

An sich sei die Ausgangslage in Österreich für Gas nicht schlecht, betont Martin Steiner: 30 Prozent des Eigenbedarfes könnten mit politischem Willen durch einen Zusammenschluss der 300 Biogas-Anlagen im Land selbst abgedeckt werden.

