So blieb etwa das Schremser Stadtgebiet praktisch trocken, während es wenige Kilometer weiter krachte. Etwa in der Gmünder Bahnhofstraße dürften nahezu alle gegen 13.30 Uhr geparkten Autos beschädigt sein – auch etliche Fahrzeuge von Mitarbeitern der hier konzentrierten Versicherungen. Auch die Belegschaft des Allianz Kunden-Centers war daher in zweierlei Hinsicht gefordert: Einerseits waren die eigenen Autos mit Dellen übersät, andererseits traf innerhalb kurzer Zeit eine große Anzahl an Schadensmeldungen ein. „Der Hagel dürfte von der Bahnhofstraße über die Schremser Straße in Richtung Hoheneich gezogen sein, so lässt sich diese Route anhand der bei uns eingetroffenen Schadensmeldungen nachvollziehen“, erklärt Ewald Bruckner von der Allianz.

Mehr als 20 Meldungen über ramponierte Fahrzeuge musste Bezirksdirektor Reinhard Stark von der Wiener Städtischen innerhalb kürzester Zeit abwickeln – und ebenfalls einen privaten Fall bearbeiten: Auch sein Auto bekam einige Dellen ab. Stark registrierte vor allem Meldungen vom Stadtplatz, vom Parkplatz zum Sole-Felsen-Bad und aus der Ortschaft Haid, „manche Autos waren mit 60 Dellen und mehr übersät“. Auch zahlreiche Landwirte mussten gröbere Schäden hinnehmen.