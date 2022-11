Landtagswahl 2023: Chance auch auf zwei Mandate

Ungewöhnliche Wege beschreitet die Volkspartei bei der Landtagswahl: Wegen geänderter interner Modalitäten könnte der Gmünder Bezirk nach dem 29. Jänner theoretisch zwei Abgeordnete in Landtag bzw . Bundesrat stellen.

Worum geht‘s?

Aufgrund der rasant gefallenen Einwohnerzahl im Bezirk ist es für Kandidaten aller Fraktionen so gut wie unmöglich geworden, ein „Grundmandat“ im Landtag direkt über die Wahl zu erhalten . Die ÖVP hatte schon zuletzt einzelne Mandate aus der Landesliste an die stärksten Kandidaten von Kleinbezirken vergeben – Margit Göll hat sich ihr Ticket 2018 dank einem Top-Ergebnis über diesen Weg gesichert. An den stärksten Kandidaten unter 30 wurde zudem ein „Jugendmandat“ vergeben.

Für 2023 werden nun beide Modi adaptiert. Für das Jugendmandat der ÖVP soll nicht mehr die absolute Zahl an Vorzugsstimmen zählen – sondern deren Verhältnis zur Zahl der Wahlberechtigten im Bezirk, was die Chancen für kleine Bezirke freilich erhöht. Und so kommt der Gmünder Sebastian Stark ins Spiel. Stark, einst Gym- und AHS-Landesschulsprecher , Schülerunion-Bundesobmann und nun JVP-Bezirksobmann, wurde hinter Göll und Bauernkammer-Obmann Markus Wandl immerhin auf Rang drei der Bezirkswahlliste gereiht. Unterstützt wird seine Kandidatur durch die JVP und auch den Wirtschaftsbund.

Stimme für Stark soll auch Göll helfen

„Es wird eine schwierige Challenge und ich werde nicht enttäuscht sein, falls es sich nicht ausgeht. Aber wir probieren gemeinsam, das Mandat zu holen“, sagt Sebastian Stark, der mit einem Bachelor-Studium in Wien in die Zielgerade einbiegt und nebenbei auf Teilzeitbasis jobbt. Er hätte den Kampf ums Jugendmandat nicht aufgenommen, hätte er dadurch die Chancen der Spitzenkandidatin Margit Göll geschmälert, betont er.

Hier greift die zweite ÖVP-Modusänderung: Jede Vorzugsstimme für einen der 15 Kandidaten in Kleinbezirken werde im Rennen um Landesmandate dem jeweiligen Spitzenkandidaten zugerechnet, sagt Stark. Stimmen für ihn helfen somit auch Göll, die „weiterhin für die Anliegen der Menschen im Bezirk Gmünd da sein und diese mit starker Stimme nach St. Pölten tragen“ will.

