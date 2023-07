Landwirtschaft: Der Regen fehlt, Ernteausfälle werden befürchtet

„Alle Kulturen sind betroffen. Wir rechnen mit hohen Ernteausfällen“, beschreibt Bezirksbauernkammerobmann Markus Wandl die derzeitige Situation auf den Wiesen und Feldern. Im Juli hat es kaum geregnet. In den Wetterstationen Weitra, Litschau und Gmünd herrscht ein einheitliches Bild: Von 1. bis 17. Juli fiel kaum Niederschlag.

„Der gesamte Bezirk Gmünd ist betroffen. Bei den Kartoffeln sind schon Schäden sichtbar. Wir rechnen damit, dass im Grünland ein kompletter Schnitt ausfallen wird. Wenn sich nicht bald Regen einstellt, dann kann auf den Wiesen gar nichts mehr geerntet werden“, betont Wandl. Auf Grund der laut ihm „hervorragenden“ vergangenen zwei Jahre hätten einige der viehhaltenden Betriebe noch eine Reserve und können damit den heurigen Futterausfall teilweise überbrücken.

Wintergerste wurde wesentlich früher geerntet

Bürgermeister Franz Kuben aus Haugschlag ist als Landwirt ebenfalls in Sorge. „Das Getreide ist schon notreif. Die Kornausbildung ist somit schlecht, das Getreide ist dürr. Die Wintergerste mussten wir deshalb um drei Wochen früher als normal ernten.“ In dieser Woche soll auch schon der Roggen geerntet werden. Der Mais und auch die Erdäpfel würden laut Kuben auch sehr leiden. In den Wäldern sei der Borkenkäfer noch nicht aktiv, aber das sollte sich bei anhaltender Trockenheit leider bald ändern.

„Von unseren Bächen sind in den vergangenen Tagen nur kleine Rinnsale übrig geblieben. In vielen Liegenschaften sind die Brunnen leer“, zeigt Kuben auf, der froh darüber ist, dass in seiner Gemeinde das Trinkwasser von EVN-Wasser bezogen wird. Wie hoch der Ernteausfall im Endeffekt sein wird, sei noch offen. „Dass wir einen haben werden, ist aber Fakt“, sind sich Wandl und Kuben einig.

Ein Blick auf die Wettermessstationen

Der Regen fehlt seit Wochen, das belegen auch die Daten der Wettermessstation Gmünd. Im Vormonat wurden 50,7 Millimeter verzeichnet, im Juli des Vorjahres waren es 77,2 Millimeter. In dieser Messstation werden seit 1901 die Niederschläge verzeichnet. Die Juli-Statistiken führt das Jahr 1957 mit 231,8 Millimeter Regen an. 1983 war es mit 47,3 Millimeter relativ trocken, im Juli 1997 gab es 195,9 Millimeter Niederschlag, 2014 waren es 157 Millimeter.

In den Messstationen Litschau und Weitra wurden im heurigen Juli lediglich jeweils drei kurze Regenschauer registriert. Die Regenmenge war äußerst gering und lag unter fünf Litern pro Quadratmeter.