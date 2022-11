Landwirtschaft ist zufrieden mit der Ernte

Waren die Aussichten auf ein erfolgreiches Jahr für die Landwirtschaft wegen der Trockenheit im Frühling gar nicht gut, spricht Bezirksbauernkammer-Obmann Markus Wandl nun von einem halbwegs guten Jahr: „Die Erträge waren grundsätzlich sehr gut. Man kann sagen, dass es in allen Bereichen gepasst hat.“

Sowohl die Qualität als auch die Menge hätten sich, so Wandl, erfreulich entwickelt. „Der Sommer war lokal sehr unterschiedlich, Trockenschäden gab es aber eher nur in kleinem Ausmaß und bei uns im Bezirk insgesamt sicher nicht so drastisch wie in anderen Teilen Niederösterreichs“, resümiert er. Trotzdem: Die Bedingungen waren teilweise schwierig, gerade der nasse September brachte Herausforderungen mit sich. „Dafür hat die Witterung im Oktober vieles wieder gut gemacht“, erklärt Markus Wandl. Die Kartoffel-Ernte neigt sich dem Ende zu. Eine erste Bilanz falle zwar nicht herausragend, aber immerhin durchschnittlich aus. Im Herbst stehe nun die Bestellung der Felder mit Wintergetreide – wie zum Beispiel Winterweizen, -roggen, -gerste und -triticale – an.

Das zwischendurch für mehrere Tage nasse Wetter brachte für die Feldarbeit zur Erntezeit zwar so manchen Nachteil mit sich, hatte allerdings auch Vorteile – gerade für die Waldwirtschaft. Wandl: „Für den Wald war das ganze heurige Jahr okay, die Schäden durch den Borkenkäfer haben sich in Grenzen gehalten.“

