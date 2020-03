Der Bauernbund hat im Bezirk Gmünd seine Dominanz bei der Landwirtschaftskammerwahl weiter ausgebaut: Er erreichte am 1. März 2.511 von 2.800 gültigen Stimmen – das sind knapp 90 Prozent der Stimmen – und somit um acht Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2015. Trotz der recht geringen Wahlbeteiligung von nur knapp 42 Prozent bei 7.433 Wahlberechtigten ist Markus Wandl sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis. Er möchte die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall Obmann bleiben.

„Unsere Arbeit der letzten Jahre wurde belohnt. Der NÖ Bauernbund ist nahe am Bauern dran. Deshalb weiß er auch, wo der Schuh drückt, und wird es auch in Zukunft wissen“, sagt Wandl zur NÖN. Der Bauernbund gewann zwei Mandate dazu in der Bezirksbauernkammer und hält jetzt 34 Sitze.

Die SPÖ-Bauern erreichten 289 Stimmen, damit gehen drei Sitze in der Bezirksbauernkammer an sie. Das ist um ein Sitz mehr als 2015. SP-Bezirkschef Konrad Antoni ist grundsätzlich erfreut, sagt aber auch, dass sich die SPÖ-Familie auf einen Erneuerungskurs befinde, der noch andauern wird. Als Vertreter in die NÖ Landwirtschaftskammer wird der Bezirk in der Periode Josef Layr entsenden.