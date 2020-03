Richtige Wellen an Anfragen brachen infolge der Maßnahmenpakete der Bundesregierung im Kampf gegen Covid-19 auf Arbeitsmarktservice und Arbeiterkammer in Gmünd ein. Alleine in der AK-Dienststelle mussten nur am 16. März, als die Umstellungen zu greifen begannen, mehr als 250 Beratungen per Telefon oder Mail abgehandelt werden.

„Da geht es um Fragen wie Kurzarbeit, Freistellung, Zeitausgleich, Urlaubsabbau“, sagt Bezirksstellenleiter Michael Preissl zur NÖN. Mehrfach gehe es auch ums sprichwörtlich Eingemachte: „Etwa wenn der Chef sagt, jemand müsse fix arbeiten gehen. Teilweise höre ich das von Firmen, bei denen ich mich echt wundere… die etwa sofort mit Inventuren begannen.“

Es gebe quasi eine Treueverpflichtung zwischen Dienstnehmer und -geber, die greife in besonderen Zeiten freilich besonders. Klar sei der Fall etwa für Arztgehilfen bei Vorliegen medizinischer Notsituationen. Aber, so Preissl: „Es gibt viele Grauzonen. Gar nicht sein muss es etwa, wenn eine Baufirma schon die Baustelle ruhend stellt und dann der Elektriker meint, seine Mitarbeiter müssten das Haus dennoch verkabeln.“

Einzelne Fälle seien auch gemeldet worden, bei denen Unternehmer ihren Mitarbeitern bereits am Samstag die einvernehmliche Vertragsauflösung auf den Tisch gelegt hätten: Der Anruf bei der Arbeiterkammer kam in diesen Fällen zu spät.

Laufend Anträge für das AMS-Frühwarnsystem

Enorm gefordert ist derzeit auch das AMS Gmünd, das laufend Anträge für das Frühwarnsystem erhält. Seit dem Wochenende ist auch der Antrag Kurzarbeit-neu aktuell. AMS-Leiter Gerhard Ableidinger konnte die Höhe der Meldungen am Montag noch gar nicht dimensionieren, das konkrete Ausmaß der Beeinträchtigung des Arbeitsmarktes werde sich erst in den nächsten Wochen zeigen.

Ableidinger appelliert genauso wie alle anderen Amts- und Behördenvertreter, von sozialen Kontakten möglichst Abstand zu nehmen und den Weg über Telefon oder Mail zu gehen.

Eine große Personalabbau-Welle plagte AK-Preissl indes bei NÖN-Redaktionsschluss noch nicht, er fürchtet in der Hinsicht eher die zweite Wochenhälfte.