Lebenserhaltungskosten gestiegen: Wenn Einkaufen zum Luxus werden

Werbung

Es ist 16.45 Uhr, vor dem Eingang zur „Team Österreich Tafel“ am Gmünder Schubertplatz hat sich eine lange Schlange gebildet. Immer wieder kommen Helfer des Roten Kreuzes raus, holen sogenannte Berechtigungskarten von den Wartenden, oder schieben ihnen volle Einkaufswägen entgegen. Wie jede Woche hatte die Tafel auch am vergangenen Samstag offen – für Klienten, die sich das Einkaufen im Supermarkt aus ganz unterschiedlichen Gründen einfach nicht leisten können.

Drinnen herrscht Hochbetrieb

Die ehrenamtlichen Rotkreuz-Mitarbeiter stellen Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln zusammen. Dass die Bezugsberechtigten selbst durch den Laden gehen können, gibt es seit Beginn der Covid-Pandemie nicht mehr. Noch etwas hat sich verändert: Draußen stehen vor allem Frauen an, teilweise mit Kindern. Viele von ihnen sind aufgrund des Krieges aus der Ukraine geflohen. Noch vor zwei Jahren waren bei den Tafel-Samstagen viele Flüchtlinge aus Syrien. Egal, mit welchem Hintergrund die Menschen kommen: Bei der Tafel bekommen sie das, was sonst schwer leistbar wäre – nämlich Lebensmittel.

Das Angebot sei eine große Erleichterung, ist von den ukrainischen Familien zu hören. In einem hinteren Raum werden Registrierungen für neue Berechtigungskarten vorgenommen. Mit dabei ist an jedem Samstag eine Ukrainisch-Dolmetscherin. Genauso wie beim vor über einem Monat eingerichteten polizeilichen Meldebus am Mühlgassen-Parkplatz, um Ukrainer auch gleich dort für die Tafel zu registrieren.

„Anteil an Österreichern nicht unterschätzen!“

„Mir war lange nicht bewusst, dass ein so großer Bedarf besteht“, sagt Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Klaus Rosenmayer. Ja, unter den Klienten seien derzeit viele Ukrainer, erzählen die Helfer. Aber: „Man darf den Anteil an Österreichern nicht unterschätzen. Für sie ist es eine gute Unterstützung – zum Beispiel, bis Arbeitslose wieder einen Job gefunden haben“, sagt Karin Grubeck, während sie ein Paket für zwei Erwachsene und vier Kinder zusammenstellt. Die Anzahl der ausgestellten Berechtigungskarten ist seit dem Start vor drei Jahren kontinuierlich gestiegen: Ende 2019 waren es rund 190 Karten, ein Jahr später knapp 280 und Ende 2021 schon über 400.

Aktuell verzeichnet das Rote Kreuz 598 ausgestellte Karten bei der Team Österreich Tafel in Gmünd. Mit einer Karte wird mitunter eine Großfamilie versorgt. Etwa 160 Berechtigungskarten wandern derzeit an Samstagen durch die Hände der Helfer. Man höre von Klienten zuletzt öfter, dass es sich mit den Lebenserhaltungskosten nicht mehr ausgehe.

„Kein Brot mehr“

... ruft eine Helferin durch den Raum. Es ist 17 Uhr. Um 15 Uhr wurde mit der Ausgabe begonnen. „Man merkt, dass weniger Lebensmittel reinkommen“, sagt Klaus Rosenmayer. Heute fehle es an Brot, Obst, Gemüse. Lebensmittel werden von den Freiwilligen zwar von Supermärkten aus weiten Teilen des Bezirkes abgeholt, was die Situation momentan aber verschärft: Aktuell sind mit Billa in der Emerich-Berger-Straße und Spar in Gmünd-Neustadt zwei Märkte geschlossen. Wo gar nichts verkauft wird, kann auch nichts übrig bleiben. Für die Tafel hat das zur Folge, dass Lebensmittel knapp sind. Also ruft das Rote Kreuz am 21. und 28. Mai jeweils zwischen 9 und 12 Uhr zu Lebensmittelspenden bei der Tafel am Schubertplatz auf.

Es ist 17.15 Uhr. Die Helfer warten auf die nächste Warenlieferung. „Es gibt einem zu denken, wenn man hier den ganzen Tag steht“, sagt Karin Grubeck. Und: „Es ist traurig, wenn man die Schlange draußen sieht.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.