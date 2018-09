Leyrer+Graf stellt die Europameister im Betonbau.

„Stolz sind wir sowieso auf sie, egal welche Platzierung sie erreichen“, hatte Stefan Graf, Geschäftsführender Gesellschafter der Leyrer+Graf Bau GmbH mit Sitz in Gmünd, vor dem Antreten von Sebastian Frantes und Markus Haslinger bei den „EuroSkills 2018“ gesagt. Die beiden Fachkräfte gingen in Budapest nach intensiver Vorbereitungs- und Trainingszeit dennoch aufs Ganze – und konnten an den Erfolg des Maurer-Champions von 2010 aus dem Hause L+G, Michael Krauskopf, anknüpfen: Der Gmünder und der Waldensteiner räumten Gold im Teambewerb der Betonbauer ab, der Bezirk beheimatet seit 29. September zwei weitere Europameister!

zVg

Sebastian Frantes und Markus Haslinger, die im Jahr 2016 die Doppellehre zum Maurer und Schalungsbauer erfolgreich abgeschlossen hatten, sind derzeit im Hochbau (Sonder- und Objektbau) bei Leyrer+Graf tätig. In Budapest verwiesen sie das italienische Duo Florian Hochgruber und René Pichler sowie Medin Murati/Timo Schön aus Deutschland auf die Plätze zwei und drei. Mit dem Europameistertitel krönten Frantes/Haslinger bei ihren ersten „EuroSkills“ eine bereits mehr als erfolgreiche gemeinsame Berufslaufbahn, die ihnen 2015 wie berichtet den ersten Platz im Lehrlingswettbewerb der Jungschalungsbauer und 2016 den Vize-Staatsmeistertitel der Schalungsbauer eingebracht hatte.

Insgesamt holte Österreich in Budapest 21 Medaillen, darunter viermal Gold, und war damit zweitbeste Nation hinter Russland. Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer wertet diesen Erfolg als Bestätigung für die „Leistungs- und Zukunftsfähigkeit des dualen Bildungssystems“ als Kombination der Ausbildungsbetriebe mit berufsbildenden Schulen in Österreich. Zur Rückkehr des Teams wird für 1. Oktober ein großer Empfang in der Wirtschaftskammer in Wien organisiert.