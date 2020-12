Der Amaliendorfer SP-Bürgermeister Gerald Schindl, der im Sommer mit einem hellen Aufschrei eine großflächige Debatte zur zunehmenden Belastung und Sicherheits-Gefährdung im Gmünder Bezirk durch Holz-Importe angestoßen hatte, zieht ein positives erstes Fazit: Ende Oktober war es zum großen Verkehrsgipfel mit betroffenen Bürgermeistern und führenden Köpfen des NÖ Straßendienstes gekommen, nun konnte er die Unterschriftenaktion der Marktgemeinde Amaliendorf-Aalfang zu Problemen mit gestiegenem Schwerverkehr vor allem an der B30 mit 868 Teilnehmenden abschließen.

Sache nicht im Sand verlaufen lassen

Schindl wertet die Resonanz auf die Aktion, hinter die sich in einer Resolution der gesamte Amaliendorfer Gemeinderat gestellt hatte und für die auch an anderen Orten entlang der B30 gesammelt wurde, als „sehr positiv“. Jetzt gelte es, die Sache nicht im Sande verlaufen zu lassen. Daher will er die gesammelten Unterschriftenlisten direkt an der B30 unter Teilnahme der Bevölkerung persönlich an Straßenbaudirektor Josef Decker als Leiter des NÖ Straßendienstes übergeben – ein Termin soll festgelegt werden, sobald es die Corona-Maßnahmen zulassen.

Landesrat will Problematik „im Auge behalten“

Aus dem Büro von VP-Landesrat Ludwig Schleritzko kam indes die Zusage, die Problematik des Schwerverkehrs „auch weiterhin verstärkt im Auge“ behalten zu wollen. Bei dem durch Bezirkshauptmann Stefan Grusch angeregten Verkehrsgipfel war im Oktober bestätigt worden, dass der Lkw-Verkehr an den Trassen im Bezirk gegenüber 2018 – wenn auch von niedrigem Niveau – ums Doppelte zugenommen hat.

Wie berichtet sorgten gestiegene Holzausfuhren mitten durch Wohngebiete auch auf tschechischer Seite für Proteste. Man einigte sich auf verstärke Kontrollen für Tempo & Gewicht sowie die Prüfung weiterer Schritte wie nächtliche 30er-Limits in Orten ab bestimmten Gewichten, Lkw-Nachtfahrverbote oder die Anschaffung fixer Radargeräte entlang der Importrouten zwischen Grametten und Kirchberg.