Markus Hödl zur Energiekrise: „Ich hoffe, es hat eine Langzeitwirkung“

NÖN: Sie sind Energieberater, was gehört da alles dazu?

Markus Hödl: Wir arbeiten mit Privaten, Klein- und Mittelbetrieben, der Industrie und Gemeinden. Für diese Kunden machen wir von der Beratung über Energiekonzepte bis hin zum Fördermanagement alles und denken dabei alle Möglichkeiten und Bereiche mit.

Interesse, Anfragen, Problemstellungen: Wie hat sich die Situation zuletzt verändert?

Hödl: Wir sind täglich mit zig Anfragen konfrontiert. Dadurch sehe ich die Tragödien, die sich dahinter abspielen. Unternehmer bekommen ihre Rechnungen und sagen: Eigentlich müssten wir zusperren.

Vor über zehn Jahren wurde übers Energiesparen gesagt, dass keiner etwas unternehmen wird, solange Energie so günstig ist. Jetzt möchten viele etwas ändern, es gibt aber nicht die Ressourcen danach. Das Mittelding wäre es gewesen. Aber: Die Menschen sind sensibilisiert und ich hoffe, es hat eine Langzeitwirkung, wenn sich der Preis wieder fängt. Dann hatte es einen positiven Effekt.

Was bräuchte es für diese Langzeitwirkung?

Hödl: Der hohe Preis bewegt vieles, weil es letztlich alle gleichermaßen betrifft. Bestenfalls gelingt es aber über Bewusstseinsbildung, dass sorgsamer mit Energie umgegangen wird.

Warum sollte man den Energieverbrauch denn überhaupt reduzieren?

Hödl: Zum einen natürlich aus finanziellen Gründen. Global gesehen macht es auch aus anderen Gründen Sinn: Einsparungen erscheinen im Einzelnen oft als Kleinigkeit, im Großen sparen wir uns dadurch aber vielleicht ein Kohle- oder Atomkraftwerk, können einen Großteil des Bedarfes über erneuerbare Energiequellen decken und das hat Auswirkungen auf die Erderwärmung.

Gleichzeitig stecken wir in der Abhängigkeit von zentralen globalen Energieversorgern. Wenn wir eine dezentrale Versorgung aufbauen, minimieren wir diese große Abhängigkeit.

Betrachten wir privaten Energieverbrauch: Wo kann einfach und effektiv gespart werden?

Hödl: Oft hilft es, einmal bewusst durch die Wohnung oder das Haus zu gehen. Dabei fällt vieles auf, das nicht unbedingt gebraucht wird und abgeschaltet werden könnte.

Die nächsten Schritte wären ein Monitoring-System über den Stromverbrauch, ein Check der Umwälzpumpe auf Alter und Einstellungen sowie der Energieeinsatz für Beleuchtung und Haushaltsgeräte. Wenn etwas noch funktioniert, sollte es nicht weggegeben werden – aber wenn getauscht werden muss, bitte an Energieeffizienz denken. Auch Zeitschaltuhren können sehr hilfreich sein.

Auch Energiegemeinschaften werden zunehmend Thema...

Hödl: Ja, der größte Hemmschuh der Energiegemeinschaften ist derzeit leider der Energiepreis. Wenn Anlagenbesitzer an eine Energiegemeinschaft liefern, bekommen sie weniger Geld, als wenn sie ihren Ökostrom ins Netz einspeisen.

Derzeit geht es bei den meisten Pilotprojekten – auch bei uns in Schrems – ums Sammeln von Erfahrungen, vor allem was die Wahrscheinlichkeit von „First Matches“ zwischen Produzenten und Abnehmern betrifft. Deshalb werden die Projekte noch in übersichtlichen Konstellationen gehalten.

Wir befinden uns also noch in einer Lernphase?

Hödl: Wir werden über Energiegemeinschaften nicht herumkommen, auch um das Netz zu entlasten. Ich denke, in einem Jahr ist vieles kein Thema mehr und es wird Personen und Betriebe geben, die sich auskennen und Erfahrungen gesammelt haben. Momentan sind Verrechnung und Administration noch eine Herausforderung.

In Schrems wäre unser Ziel, dass wir mit Jahreswechsel schon die ersten Privaten einbinden können. Die Rahmenbedingungen sind abgesteckt, wir haben uns für den Verein als Gesellschaftsform entschieden und wollen zum Beispiel sozial gestaffelte Tarife anbieten. Das Interesse ist jedenfalls groß.

Der Blick nach vorne: Was denken Sie, wie wird sich die Situation entwickeln?

Hödl: Betriebe bräuchten definitiv Planungssicherheit, diese Unsicherheit ist ein großes Problem. Was den Strompreis betrifft, sehen die Prognosen noch hohe Bewertungen bis ins erste Quartal 2023, danach leichte Entspannung. Ob es wirklich so kommt, kann keiner sagen. Mit einer gänzlichen Verbesserung in den nächsten Monaten sollten wir aber nicht rechnen.

