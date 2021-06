„Ich bin vor genau zwei Jahren Zeuge eines Zusammenstoßes mit einem Radfahrer und Auto geworden“, erinnert sich NÖN-Mitarbeiter und Rad-Fan Werner Grubeck noch heute an einen Unfall mit einem Radfahrer zurück: „Der wurde so schwer verletzt – unter anderem schwere Kopfverletzungen – dass er einige Tage danach verstorben ist. Der Radfahrer trug keinen Helm, die Kopfverletzungen wären vermutlich glimpflicher gewesen und er hätte womöglich den Zusammenstoß überlebt. Seit diesem Zeitpunkt trage ich auch bei kurzen Strecken immer einen Helm“, erzählt er.

Kristin Harrich von der Radlobby: „Angst vor Autos hindert am Radfahren.“ Archiv

Radhelm, helle Kleidung und ausreichend Beleuchtung. Mit Radfahrern und auch Motorradfahrern kam es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu schweren Unfällen – zuletzt bei Gopprechts (Litschau) und St. Martin. Der Obmann des Gmünder Radvereins „Radritter“, Helmut Mölzer, hat sich auch schon oft mit der Sicherheit beim Radfahren beschäftigt. Immer einen Helm und helle Bekleidung zu tragen sieht er als besonders wichtige Tipps. Und: „Bei Dunkelheit sowohl vorne wie hinten ausreichende Beleuchtung, am besten LED-Lampen, verwenden.“

Insgesamt „viel mehr Interesse“ am Radfahren nimmt Heinrich Stöckl vom gleichnamigen Gmünder Sportartikelgeschäft wahr. Zu schützender Ausstattung rät freilich auch er – und zu Beratung, wenn es um Helme und Kleidung geht. Gerade bei Helmen und Protektoren gebe es an Material und Aussehen immer wieder neue Trends.

Auch unklare Vorrangregeln führen zu Gefahren. „Die Sicherheit ist eines unserer Hauptthemen“, sagt Kristin Harrich von der Gmünder Radlobby-Gruppe. Die Angst vor den Autos hindere viele am Radfahren, meint sie: „Weil sie sich einfach fürchten.“ Was sind die Gefahren im alltäglichen Radverkehr? „Zu knappes Überholen durch Pkw, das Abbiegen kurz vor dem Radfahrer und Unklarheiten bei den Vorrangregeln“, erklärt sie. Für das Radfahren mit Kindern seien die Wege ohnedies oft zu unsicher: „Aber wenn Kinder nicht mit dem Radfahren anfangen, werden sie es auch mit 16 oder 17 Jahren nicht machen.“

Beim Motorradfahren auf eigenen Schutz achten. MSC Altmanns-Präsident Gerhard Zimmermann ist schon seit mehreren Jahrzehnten mit seinem Motorrad unterwegs. Lenker von einspurigen Fahrzeugen seien mehr gefährdet – und müssten deshalb noch mehr auf ihre Sicherheit achten, wie er sagt. Das beginne bereits bei der Kleidung und gehe bis zum Fahrverhalten, dieses sollte immer den Gegebenheiten angepasst werden.

Polizeikommandant Wilfried Brocks: „Sind alle gemeinsam am Straßenverkehr beteiligt.“ NOEN

Fahren auf Sicht und mitdenken für den übrigen Verkehr – auch das gehöre zum sicheren Motorradfahren dazu, erklärt er. Übrigens: Zimmermann hat auf mehreren Motorrad-Reisen in andere Länder Unterschiede im Umgang der Verkehrsteilnehmer mit Motorradfahrern bemerkt: In osteuropäischen Ländern schätze man Biker, Autolenker seien dort besonders rücksichtsvoll. Ähnliches erzählt er über Großbritannien. In Österreich hingegen treffe manchmal sogar das Gegenteil zu.

Polizeichef mahnt zu gegenseitiger Vorsicht. Unfälle mit Radfahrern oder Motorradfahrern gibt es im Bezirk Gmünd immer wieder. Aber, so Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks: „Der Bezirk ist sicher weit weg davon, in irgendeinem Spitzenfeld zu sein.“ Die typischen Unfallstellen gebe es demnach nicht. Was aber auffalle, sei eine Steigerung an Unfällen mit E-Bikes in den vergangenen Jahren. „Das sind oft Handhabungsfehler, manchmal wird die Geschwindigkeit auch einfach unterschätzt. Und wenn man dann plötzlich stehen bleiben muss, sind der Physik auch Grenzen gesetzt“, analysiert er.

Gegenseitigen Respekt aller Verkehrsteilnehmer sieht Brocks mitunter als besten Schutz gegen Unfälle: „Es sind alle gemeinsam am Straßenverkehr beteiligt. Ein kühler Kopf und Toleranz den Anderen gegenüber schadet nicht.“ Und: „Auch als Autofahrer sollte man im Hinterkopf haben, dass Zweiradfahrer die schwächeren Verkehrsteilnehmer sind.“ Das kann den Beteiligten einiges ersparen – auch Szenen, wie der tödliche Unfall, der Werner Grubeck im Gedächtnis blieb.