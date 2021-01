Bezirk Gmünd: Mehr Getestete, weniger Positivtests .

Auch wenn damit kein „Freitesten“ vom dritten Lockdown verbunden ist: Die zweite Runde der Covid-Massentestungen lief im Gmünder Bezirk mit stärkerem Zustrom an als die erste im Dezember. Mehr als 6.600 Personen ohne Covid-Symptome ließen sich am 16. Jänner kostenlos und freiwillig testen – über ein Zehntel mehr als am 12. Dezember. Bei sechs Personen schlug der Antigen-Test an.