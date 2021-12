Mehr Schutz für Personal im Impfzentrum

Dass der Ton gegenüber Gesundheitspersonal in Zusammenhang mit der Covid-Pandemie zunehmend rauer wird, hat sich schon in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Im Impfzentrum im Gmünder Access-Industrial-Park wird deshalb seit Wochenbeginn Security-Personal eingesetzt. „Das war schon länger geplant“, sagt Koordinatorin Bettina Weiß. Zu Handgreiflichkeiten sei es zwar noch nicht gekommen, aber: „Auch anhand eines zerrissenen Aufklärungsbogens merkt man, dass ein gewisses Aggressionspotenzial vorhanden ist“, spricht sie den Unmut in Teilen der Bevölkerung an.

Niederösterreichweit ist unterdessen eine Vorregistrirung für Impfungen mit dem neu zugelassenen und proteinbasierten Novavax-Impfstoff angelaufen. Er soll wie berichtet auch im Gmünder Impfzentrum eingesetzt werden – wann ist laut Weiß aber noch unklar: „Es wird oft gefragt. Ich denke, dass einige darauf warten.“

Insgesamt spricht Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Isabell Stöger zu Wochenbeginn von einer „äußerst erfreulichen Entwicklung im Bezirk Gmünd“. Am Montag waren 32 Personen mit Covid-19 infiziert und 42 Absonderungen aufrecht. Die Zahl der an einem Tag positiv Gewordenen lag laut Behörde seit 20. Dezember bei höchstens fünf Personen. Stöger mahnt aber auch: „Man muss abwarten, was der Jänner bringt. Ich fürchte, dass es aktuell nur die Ruhe vor dem Sturm ist.“ Die Entspannung der vergangenen Tage biete den Mitarbeitern jedenfalls wichtige Erholungszeit.

Impfzentrum an den Feiertagen: 31. Dezember 9 bis 15 Uhr; 1. Jänner 14 bis 20 Uhr.