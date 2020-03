Der reguläre Schulbetrieb wird - genau wie an den höheren Schulen - auch an den Volksschulen und Unterstufen bereits ab Montag aufgehoben. Es werde keine Teamkonferenzen mehr geben, sagt Beatrix Skoll, Leiterin der Volksschulen Gmünd und Waldenstein. Die Kommunikation im Lehrerkollegium werde nur mehr digital oder per Telefon erfolgen. Eine Aufsichtsmöglichkeit für Kinder, die nicht anders betreut werden können, wird es im Minimalausmaß ab Montag geben: „Aber wirklich nur für Notfälle, zum Beispiel, wenn Eltern arbeiten müssen, weil sie im Gesundheitswesen tätig sind.“ Die Gruppenanzahl soll dann möglichst geringgehalten, Hygienemaßnahmen verstärkt und ein größerer Abstand zueinander eingehalten werden. Um die Lehrer zu schützen, werde man so wenige Lehrer wie möglich in der Schule einsetzen: „Da nehmen wir natürlich auch Rücksicht auf Lehrer mit chronischen Erkrankungen, Alleinerzieher oder ältere Lehrer.“ Die Anzahl der zu betreuenden Schüler sei aber „wirklich gering“, so Skoll.



Auch die höheren Schulen seien vom Bildungsministerium angewiesen worden, die Arbeit der Lehrer ins Home-Office zu verlegen, erklärt Stefanie Thaler-Röck vom Schulzentrum Gmünd. Hier bleiben nur Direktion und Sekretariat besetzt: Das Sekretariat übernimmt einen Journaldienst, ist telefonisch und per Mail erreichbar und wird sich um Post kümmern. Der Unterricht soll wie berichtet weitgehend digital stattfinden. Am Freitag ging man auch hier noch davon aus, dass zumindest die Lehrer am Montag in der Schule anwesend sein würden.