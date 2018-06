Neben dem traditionellen Open-Air-Kino, das heuer bereits zum vierten Mal am 22. Juni im Moorbad Schrems läuft, gibt es am darauffolgenden Nachmittag erstmalig die Musik- und Sportveranstaltung „Moorebeats“.

Beim Sommerkino wird um 21.30 Uhr der Film „Jurassic World – Das gefallene Königreich“ beim Moorbad gezeigt. Einlass ist ab 21 Uhr. Karten gibt es dafür beim ÖGB Gmünd, in den Waldviertler Kinos oder unter 0664/6145034.

Moore Beats heißt es dann am 23. Juni von 14 bis 18 Uhr beim Moorbad. Geboten werden Soap-Soccer, Beer Pong, Barbecue-Weltmeister-Griller, Wasserbälle, Schaumparty usw. Anmeldungen für Soap-Soccer und Beer Pong sind unter oegb-waldviertel.at oder 0664/6145034 erforderlich.

Für das Sommerkino verlost die NÖN zwei Mal zwei Eintrittskarten. Teilnehmer schicken eine Mail an redaktion.gmuend@noen.at mit dem Kennwort „Sommerkino“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer. Verlosung ist am 22. Juni um 13 Uhr unter Ausschluss des Rechtsweges. Die Namen der Gewinner werden einmalig veröffentlicht.