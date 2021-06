Die ersten Aussichten des „Mobilitätspaketes nördliches NÖ“, das als Ersatz für Autobahn-Visionen zusätzliche Infrastrukturprojekte für Schiene und Straße vorsieht, waren vor Weihnachten nicht gerade prickelnd für den Gmünder Bezirk gewesen. Zumindest für die Straße sieht das nach der Präsentation der inzwischen ausgearbeiteten Detailprojekte in der Vorwoche anders aus: Immerhin zehn von gesamt 40 Maßnahmen nördlich der Donau mit einer Gesamtdotation von 440 Millionen Euro entfallen auf den Bezirk Gmünd!

Zunächst die Hiobsbotschaft für den verkehrstechnisch notorisch notleidenden Norden des Bezirkes: Er geht auch in diesem Paket leer aus. Spannend wird es südlich von Schrems, vor allem ganz unten zwischen Bad Großpertholz und der OÖ Landesgrenze.

„Breitest mögliche Basis.“ Insgesamt wurden nach Gesprächen mit Gemeindevertretern, Beschlüssen in Regionalverbänden und in Bürgermeisterkonferenzen jene 40 Projekte festgelegt, die umgesetzt werden sollen – 14 davon bis spätestens 2024, der Rest im Zeitraum bis 2035. Es sei gelungen, das Mobilitätspaket auf die „breitest mögliche Basis zu stellen“, sprach Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) bei der Präsentation von „Maßnahmen, welche die Erreichbarkeit deutlich erhöhen, die Lebensqualität verbessern und die Verkehrssicherheit steigern“.

Im Waldviertel liegen die wichtigsten Projekte an den Hauptachsen:

… der B4/B2 zwischen Schrems und Horn mit Schwerpunkten rund um Horn, sowie geplanten Umfahrungen von Brunn/Wild, Scheideldorf und Stögersbach sowie einer dritten Fahrspur zwischen Langschwarza und Vitis (jeweils bis 2035),

… der B36 zwischen Waidhofen und Zwettl mit zwei „Spurzulegungen“ (Verbreiterungen, etwas schmäler und kürzer als volle dritte Fahrbahnen) und Sicherheitsmaßnahmen zwischen Vitis und Waidhofen (alle bis 2024), der Umfahrung zwischen Vitis und Großglobnitz,

… der B37 mit einer dritten Spur zwischen Rastenfeld und Rastenberg (bis 2024) und einer Spurzulegung bei Friedersbach (bis 2035),

… und der B41 zwischen Gmünd und Karlstift mit drei Maßnahmen im hoch frequentierten Großraum Gmünd (eine davon bis 2024), einer Kriechspur zwischen Altweitra und Weitra (bis 2035) und dem Hotspot rund um Bad Großpertholz (alle Vorhaben siehe Infobox!).

Warum die Marktgemeinde Bad Großpertholz gleich mit fünf der insgesamt 40 Projekte bedacht wurde? Der Lkw-Anteil am Gesamtverkehr liege hier bei etwa 3.100 Fahrzeugen pro Tag mit 16 Prozent mehr als doppelt über dem durchschnittlichen Lkw-Anteil einer Bundesstraße, erklärt Bürgermeister Hermann Hahn jun. (Pertholz Aktiv). Umfahrungen sind aufgrund der geografischen Gegebenheiten im Bergland kaum realisierbar, durch die zugesagten Maßnahmen soll aber immerhin der Verkehrsfluss stärker entflochten werden.

Grüne Punkte zeigen geplante Vorhaben bis 2023/24, blaue die bis 2035 avisierten Straßenbaupläne. NÖN

So sind für die Anbindung an Oberösterreich bis 2024 an zwei Stellen Spurzulegungen zwischen Brennerhof und Karlstift sowie Sicherheitsausbauten zwischen Karlstift und Landesgrenze vorgesehen. In den Bereichen Brennerhof-Rindlberg bzw. Rindlberg-Großpertholz sollen bis 2035 Kriechspuren das Überholen sicherer machen. Auch die Anbindung von Karlstift an Zwettl wird besser: An der B38 sind aus Karlstift raus sowie – schon im Gemeindegebiet von Langschlag – Sicherheitsausbauten geplant (bis 2035).

Zwei Überholspuren für die B41 vor Gmünd. Für den Raum Gmünd stehen an der B41 neben dem Großprojekt Ehrendorf/Wielands/Dietmanns (die NÖN berichtete über Pläne für Kreisverkehr & Ampel; bis 2024) auch „Gmünd I“ und „Gmünd II“ am Plan. Konkret soll es um die lange geforderten Überholspuren für die Bereiche zwischen den Kreisverkehren Haid und Gmünd-Mitte sowie zwischen Gmünd- Mitte und Ehrendorf gehen. Wichtig werde es, im Zuge des Projektes beim Kreisverkehr Gmünd-Haid eine Spur raus aus der B41 in die Schremser Straße nach Gmünd am Kreisel vorbei zu realisieren, sagt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP).

Start frei für Konkretisierungen. Laut Büro Schleritzko sind die genannten Projekte fix. Einzelne der für 2023 bis 2024 avisierten Ausbauten waren an sich bereits im Fokus der Planer, einzelne hätten sich erst in Gesprächen mit den Gemeinden als vordringlich herauskristallisiert: „Da heißt es jetzt, rasend schnell vorzubereiten und mit den Planungen zu beginnen.“

Die nächsten Schritte erklärt Gerhard Fichtinger vom NÖ Straßendienst: Zunächst gehe es um die technische und verkehrstechnische Machbarkeit geplanter Maßnahmen, dann um Details etwa zur Frage, wo konkret das Andocken eines Fahrbahnstreifens möglich und sinnvoll sei, dann um Genehmigungen und Grundablösen – und schließlich um die Realisierung. „Natürlich sind wir sehr gefordert, weil diese Projekte ja ein Zusatzprogramm sind.“

Auch die Gemeinden seien gefordert, die von ihnen gewünschten Maßnahmen mitzutragen und – etwa bei Grundablösen – aktiv mitzuhelfen.

440 Millionen Euro des 1,8 Milliarden Euro schweren Mobilitätspaketes treffen die Straße (die Hälfte davon für bis dato nicht vorgesehen gewesene Projekte), der Rest entfällt wie berichtet auf diverse Bahnprojekte.