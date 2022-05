Motorrad, Kaffee und Baggerlöffel erbeutet

Werbung

Noch Unbekannte dürften sich russische Soldaten – die in der Ukraine landwirtschaftliche Maschinen gestohlen haben sollen – zum Vorbild genommen haben: Rund ums Wochenende wurden laut Polizeiaussendung in Litschau von einem Parkplatz beim Strandbad Baggerlöffel gestohlen, der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Vielleicht haben die Täter in Litschau mehr Glück, die Russen können die gestohlenen Maschinen nämlich offenbar nicht bedienen.

Auf Getränke, Zigaretten, Kaffee und eine Kaffeemaschine hatten es Unbekannte zu Wochenbeginn hingegen in der Gemeinde Eisgarn abgesehen: Eine Fischerhütte wurde aufgebrochen, der Schaden beträgt laut Polizei rund 180 Euro.

Der Schaden eines anderen Deliktes ist derzeit noch nicht bekannt: In der Nacht von 28. auf 29. April wurde in Gmünd ein Motorrad der Marke Husqvarna gestohlen. Die Polizei ermittelt, alle Fälle werden der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.

