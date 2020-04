Während Großveranstaltungen bis Herbst nicht erlaubt sind, dürfen Museen schon ab Mitte Mai aufsperren. Darüber herrscht auch im Bezirk Gmünd Freude.

„Wir hatten unsere Jahresausstellung schon vor den Corona-Maßnahmen fertig“, sagt etwa Ruth Schremmer vom Kunstmuseum in Schrems. Ab 16. Mai soll es jedenfalls offen sein: „Ob dann der Besucherandrang wie vorher sein wird, das ist natürlich unklar. 80 Prozent unserer Besucher kommen von außerhalb des Bezirkes.“ Schremmer hofft auf den Sommer und das Waldviertel als alternatives Tourismus-Ziel, wenn die Menschen nicht verreisen dürfen.

Neues Thema für Textilmuseum

Nicht im Mai, dafür aber Mitte Juni oder Anfang Juli aufsperren möchte das Museum Alte Textilfabrik – und das mit einem alternativen Programm: „Aufgrund der momentanen Situation wird die geplante Sonderausstellung ‚Hochzeit‘ verschoben. Das der Situation angepasste Sonderausstellungs thema ‚Textilerzeugung – Gobal – Regional‘ ist bereits in Vorbereitung“, berichtet Brigitte Temper-Samhaber. „Es ist mir emotional einfach nicht möglich, das so fröhliche Thema Hochzeit in Zeiten wie diesen zu bearbeiten.

Nun haben wir beschlossen, es auf das kommende Jahr zu verschieben. Nun möchte ich ein Thema zum 30-jährigen Jubiläum präsentieren, das besser in diese eigenartige Zeit passt. Ich denke, es macht Sinn, sich mit der Vergangenheit und der Zukunft der Textilerzeugung in unserer Region auseinanderzusetzen, gerade jetzt, da durch die Coronakrise sichtbar wird, welche großen Lücken in der Versorgung durch die Globalisierung entstanden sind.“

Die Sonderausstellung soll anhand exemplarisch ausgewählter Betriebe mittels Geschichten und Exponaten aufzeigen, welche „großartigen Unternehmen sich in unserer Region noch – und hoffentlich zukünftig verstärkt – mit Textil beschäftigen“, so Obfrau Temper-Samhaber.

Die Vorbereitungen laufen bereits, ebenso die Kontaktaufnahme mit regionalen Produzenten. Firmen, wie zum Beispiel Wirtex, Geo oder Floral, stehen dem Thema genauso wie die Innung für Leder, Textil und Bekleidung sehr positiv gegenüber und wollen sich als Partner an der Sonderausstellung beteiligen.