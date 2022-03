Musikbewerb „Prima la Musica“: Erfolg für acht junge Talente

135 Musikschüler nahmen am diesjährigen NÖ Landeswettbewerb „Prima la Musica“ teil. Darunter waren auch acht Musikschüler aus dem Bezirk Gmünd, die wieder beeindruckende Leistungen erbracht haben.

Der Großteil der Darbietungen hat heuer wieder auf der großen Bühne im Festspielhaus St. Pölten, in der Musikschule, im Konservatorium für Kirchenmusik sowie in der Militärmusik Niederösterreich stattgefunden. Die jüngsten Talente übermittelten ihre Wettbewerbsantritte in Form von Videos. Die jungen Teilnehmer aus dem Bezirk nahmen diese Videos im Zwettler Stadtsaal auf, im Anschluss an die Wertungstage wurden sie zusammen mit ihren Lehrenden und Familien zu einer virtuellen Preisverleihung eingeladen.

Der Gemeindeverband der Musikschule Oberes Waldviertel war mit vier Schülerinnen vertreten. Marie Pönwalter aus Großschönau erspielte mit der Violine in der Altersklasse A einen 1. Preis mit Auszeichnung. Das schaffte auch Luisa Pönwalter, die mit ihrem Violoncello ebenfalls in der Altersklasse A angetreten ist. Hannah Kurzmann aus Großschönau errang einen 1. Preis mit der Violine, ebenso Marie-Luise Pöcher aus Harbach. Aus dem Musikschulverband Heidenreichstein trat Lisa June Pechoc mit der Violine an. Sie errang einen 1. Preis in der Altersklasse I. Sophie Pönwalter aus Großschönau erspielte am Klavier einen 1. Preis in der Altersklasse B.

Die Regionalmusikschule Waldviertel Mitte besucht Milo Wanek aus Moorbad Harbach. Er trat in der Wertungsklasse Kontrabass I an und brachte es dabei auf einen 1. Preis. Lena Partl aus Großdietmanns besucht die Musikschule der Landeshauptstadt St. Pölten. Mit der Violine konnte sie in der Altersklasse III einen 1. Preis mit Auszeichnung erspielen.

