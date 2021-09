Es sind schon ein paar Generationen an Schülern, die über den Musikschulverband Oberes Waldviertel ihr Interesse – manchmal sogar ihre Liebe – zur Musik entdeckt haben. Manche werden das Instrument inzwischen zur Seite gestellt haben, manche werden ihm treu geblieben sein und einige wenige haben die Musik sogar zu ihrem Beruf gemacht. In diesem Schuljahr feiert der Musikschulverband mit Sitz in Gmünd sein 20-jähriges Bestehen, leise wurde es aber selbst in Zeiten der Pandemie nicht wirklich. Ein Rück- und Ausblick.

Gitarre ist ein „Magnet“, an der Orgel mangelt’s

„Das eine Instrument ist mehr, das andere weniger gefragt“, sagt Musikschulleiter Thomas Heher über Trends und meint: „Die Gitarre ist ein ziemlicher Magnet, Streicher bräuchten wir dagegen noch viel mehr.“ Städtischere Gemeinden tendieren deutlich mehr zu Streichinstrumenten – aber auch zum Klavier – als kleinere Gemeinden. Ein Erfolgsgarant sind freilich auch die Musikvereine: Gibt es in einer Gemeinde eine Blasmusikkapelle, sei das Interesse an den Blasinstrumenten entsprechend höher, erklärt Heher. Es gibt auch Instrumente, deren Zukunftsaussichten dem Musikschulleiter Sorgen bereiten: Am Akkordeon habe man in den Vorjahren immer weniger Schüler verzeichnet, an der Kirchenorgel fehle der Nachwuchs ganz besonders. „Die Pfarren raufen sich um die Organisten“, sagt Heher.

Aus sechs Mitgliedsgemeinden wurden 13

Heuer ist der Musikunterricht mit der ersten Schulwoche angelaufen, davor immer erst ab der zweiten. Insgesamt hat sich in den vergangenen 20 Jahren einiges verändert: Zum Start im Herbst 2001 hatte der Verband wesentlich mehr Lehrer. Durch die Professionalisierung der Ausbildung ist die Anzahl auf 28 Lehrer gesunken. Offiziell startete der Musikschulverband übrigens erst mit 1. Jänner 2002 – nach bereits rund vier Monaten Unterricht.

Die sechs Gründergemeinden waren Gmünd, Schrems, Weitra, Kirchberg, Brand-Nagelberg und Hoheneich. Über die Jahre kamen immer mehr dazu: Waldenstein, Großschönau und Bad Großpertholz wurden 2012 Mitglied, Moorbad Harbach 2016, St. Martin 2017 – und Großdietmanns und Unserfrau-Altweitra sind überhaupt erst seit Anfang dieses Jahres dabei.

Auch personell gab es Wechsel

Heidi Brunner war die erste Musikschulleiterin, Thomas Heher ist seit dem Schuljahr 2003/2004 Leiter. Die Obleute wechselten, aktuell ist Beatrix Vischer-Simon Obfrau. Nur im Sekretariat hat sich in all den Jahren nichts geändert: Andrea Töpfl ist seit Anfang an dabei und kennt die Musikschule in- und auswendig. Eines war auch für sie eine Ausnahmesituation: der Pandemiebeginn. „Zu dem Zeitpunkt haben wir so viele Anfragen bekommen, wie nie zuvor. Die Eltern wollten wissen, wie es weitergeht. Oft habe ich lange nach meinen Dienstzeiten noch telefoniert“, erzählt sie.

Fernlehre: Musiklehrer waren gefordert

In den Lockdowns unterrichteten die Musikschulen online. Manches geht dabei – alleine schon wegen der winzigen, aber ausschlaggebenden, Zeitverzögerung – verloren. Aber: „Hätten wir diese digitale Kommunikationsmöglichkeit nicht gehabt, hätten sicher viele Schüler aufgehört“, sagt Heher. Gemeinschaft und Persönliches – wie bei Klassenabenden – könne trotzdem nicht ersetzt werden.

Mit den Anmeldungen fürs heurige Schuljahr ist er zufrieden. Der Stellenwert der Musik als kreative Freizeitgestaltung und Ausgleich zur Schule sei durch die Pandemie sogar gestiegen. „Dass es selbst im Vorjahr so gut funktioniert hat, davon geht ein Gutteil auf das Engagement der Lehrer zurück“, lobt Obfrau Beatrix Vischer-Simon. Die Lehrer hätten teilweise sehr konkrete Vorgaben zum Fernlehre-Equipment an ihre Schüler ausgegeben, weiß Thomas Heher. Aktuell wird wieder in Präsenz musiziert. „Wichtig ist, dass wir vor Ort an den Musikschulen unterrichten können – unabhängig von den Rahmenbedingungen“, betont er.

Auch Eltern sind ein wichtiger Teil des Unterrichts

Dass die Fernlehre an der Musikschule möglich war, sei auch Verdienst der Eltern, meint Andrea Töpfl. Ob Eltern ihre Kinder im kommenden Schuljahr bei Veranstaltungen zu hören bekommen, hängt vom weiteren Pandemieverlauf ab. „Das sind gute Möglichkeiten, uns zu präsentieren – gerade für den Nachwuchs“, sagt Thomas Heher. Denn: „Wichtig ist, dass Kinder die Instrumente sehen und angreifen können.“