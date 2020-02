Seit voriger Woche haben wir es schwarz auf weiß: Der Bezirk Gmünd hat prozentuell so wenige Menschen wie kein anderer Bezirk des Landes, die für den Job in einen anderen Bezirk wechseln müssen. Mit der „Auspendler-Quote“ von 31,4 Prozent liegt man laut neuester Studie der Arbeiterkammer am untersten Ende dieses Rankings, das die Bezirke im Wiener „Speckgürtel“ mit bis zu 70 Prozent (Gänserndorf) anführen.

Ergebnis jahrelanger Abwanderung

Grund zur Freude ist das für AK-Bezirksstellenleiter Michael Preissl keiner. Er sieht das Ergebnis der im Zuge der AK-Wahl 2019 durchgeführten Studie vielmehr auch als Folge jahrelanger Abwanderungsströme aus dem am weitesten von den Ballungszentren entfernten Bezirk in Richtung der Arbeitsplätze, „das schlägt sich trotz mittlerweile wieder leicht positiver Wanderungsbilanz natürlich in Bevölkerungsverlusten und seit Jahren negativen Geburtenbilanzen nieder“. Lediglich gut 600 Personen pendeln demnach aus dem Bezirk zum Job nach Wien – von dem auch mit dem öffentlichen Verkehr besser angeschlossenen Bezirk Horn sind es trotz deutlich geringerer Einwohnerzahl zweieinhalb Mal so viel. „Je schlechter die Infrastruktur, umso schwieriger ist das Auspendeln für den Job“, sagt Preissl. Zugleich ist im Waldviertel die Pkw-Dichte höher als sonstwo im Land NÖ.

Arbeitskräftebedarf kann fast komplett gedeckt werden

Ein interessanter Aspekt der AK-Studie ist, dass im Bezirk genug Arbeit für nahezu alle Einwohner vorhanden wäre: 95 Prozent aller Erwerbstätigen könnten demnach theoretisch einen Job im eigenen Bezirk haben. So müssen laut Studie lediglich um 628 mehr Menschen auspendeln, als im Gegenzug aus anderen Bezirken für den Job einpendeln.

Lange Außengrenze ein Job-Hindernis

Erschwerend kommt für die Einwohner im Bezirk Gmünd neben der Distanz zu den Ballungsräumen die lange Außengrenze zu Tschechien hinzu: Das bringt dem Bezirk zwar vergleichbar hohe Zahlen an ausländischen Einpendlern (600, davon zwei Drittel Männer), aber nur wenige Jobs zum unkomplizierten Auspendeln.

Michael Preissl nennt lediglich „einige wenige Fälle von Personen im mittleren Management“, die für den Job nach Tschechien fahren, „typischen Arbeits-Auspendler kenne ich aber keinen einzigen“. Anfragen etwa zu Verdienst-Möglichkeiten oder Versicherungs-Details am tschechischen Arbeitsmarkt kommen, wie der AK-Chef festhält, bereits immer wieder.

142 Wiener kommen für den Job in den Bezirk

Der Großteil der Pendler-Bewegungen aus dem Gmünder Bezirk hinaus – 57 Prozent – fließt daher in die Bezirke Waidhofen und Zwettl ab. Zugleich kommen fast zwei Drit tel aller in den Bezirk Gmünd kommenden Arbeitspendler aus den Bezirken Waidhofen und Zwettl. Immerhin auch 142 Wiener müssen für den Job in den Gmünder Bezirk reisen.

Innerhalb des Gmünder Bezirkes zieht es die Erwerbspendler laut Preissl erwartungsgemäß primär in die größeren Städte Gmünd, Schrems und Heidenreichstein, einziger positiver Ausreißer sei hier Harbach mit dem Moorheilbad als überregional ausstrahlendem Arbeitgeber.