Nach Bahnunglück: Pkw-Lenkerin (20) verstorben! .

Tragische Neuigkeiten zum schweren Bahnunglück am Nachmittag des 4. August in Brand: Die 20-jährige Lenkerin des VW Golf aus der Gemeinde Haugschlag ist in der Nacht auf 5. August ihren schweren Verletzungen erlegen.