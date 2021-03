Alle neun Beamten, die in Bad Großpertholz ihren Dienst versehen, fielen nach und nach wegen einer positiven Corona-Infektion bzw. als K1-Personen aus. Laut Bezirkspolizeikommando habe es mit den Ausfällen in der Vorwoche begonnen, sukzessive seien die Beamten dann immer weniger geworden, bis die Polizeiinspektion mangels Polizisten vorübergehend geschlossen werden musste. Am 19. März kehren die ersten Polizeibeamten wieder an ihren Arbeitsplatz zurück.

In der Zwischenzeit übernahmen die Kollegen von den anderen Dienststellen, vorwiegend aus Weitra, die Vertretung. „Bei einem Notruf unter 133 wird sowieso immer jene Streife in Einsatz geschickt, die sich am nächsten zum Einsatzort befindet“, heißt es aus dem Bezirkspolizeikommando.