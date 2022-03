Nach zwei Jahren Pause: Start für den Fest-Frühling

War der Fasching vorbei und ging es in Richtung Ostern, sind bei den ersten Feuerwehren im Bezirk schon die Vorbereitungen auf die Feste angelaufen. Heuer sollen sie nach zwei Jahren Pandemie wieder zurückkehren.

Den Beginn machte die Feuerwehr Friedreichs (Gemeinde Großschönau), wobei der Festtermin am 5. März besonders mutig angesetzt war: „Wir wussten bis zuletzt nicht, welche Auflagen zu erfüllen sind. Letztendlich haben wir uns für das Fest entschieden“, sagt der Kommandant der Feuerwehr Friedreichs, Michael Hobiger. Diese Entscheidung haben die Floriani nicht bereut: „Schon um 20 Uhr warteten viele Besucher auf den Einlass, um 22 Uhr war alles voll. Die Stimmung war enorm, alle haben sich gefreut, wieder feiern zu können“, sagt Hobiger, der ein Präventionskonzept vorlegen und einen Covid-Beauftragten nennen musste. „Alles ist reibungslos über die Bühne gegangen. Die Security hatte nichts zu tun.“

„Fire Mania“: Organisatoren brauchen nur Okay geben

Die Feuerwehr Wultschau (Gemeinde Moorbad Harbach) hat den Termin für ihr Fest aufs Wochenende ab dem 18. März gelegt. „Es ist schon alles geplant und organisiert, wir brauchen nur mehr das Okay zu geben“, erklärt Kommandant Johannes Müllner. Sollten sich die Vorgaben bis dahin noch ändern, werde man das Konzept anpassen. 2019 hat die Feuerwehr Wultschau zum bislang letzten Mal zu ihrer „Fire Mania – Night of colours“ geladen, was erwartet man sich nach einer so langen Pause? „Viel“, sagt Müllner. Denn: „Wir hoffen, dass die Leute fortgehen wollen und wieder Kontakt suchen. Auch wenn man sich das nach zwei Jahren mit Beschränkungen noch gar nicht vorstellen kann.“ Die Veranstaltung am Freitagabend sei bisher immer gut besucht gewesen, daran wolle man anknüpfen.

Einige Bedenkzeit liegt auch hinter der Feuerwehr Waldenstein, die am ersten Aprilwochenende zum „Kultfest“ laden möchte. Der Termin habe sich schon im Herbst herauskristallisiert, sagt Kommandant Christian Haumer. Aber: „Im Jänner haben wir nicht damit gerechnet, dass es bei Anfang April bleiben wird.“ Als angekündigt wurde, dass die Beschränkungen mit 5. März fallen, war die Überraschung groß. Die Euphorie gleichzeitig aber getrübt, weil eine Frage geblieben ist: „Was sehen die rechtlichen Vorgaben zum Festtermin wirklich vor?“

Üblicherweise starten die Vorbereitungsarbeiten sieben bis acht Wochen vorher, heuer sind es vier – das Minimum, meint Haumer und spricht von etwa 160 Personen, die am Festwochenende mithelfen. Dass der Feuerwehrfest-Frühling nach drei Jahren Pause ein Erfolg wird, davon geht man auch hier aus: „Wir rechnen damit, dass es gut besucht wird. Ein paar Besuchern oder Helfern wird es zu heikel sein, aber das muss man akzeptieren.“

Getrübte Freude

