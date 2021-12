Nächster Unfall an B41: Pkw brannte aus, Augenzeuge rettete Lenkerin

Nicht einmal 24 Stunden nach einem kniffligen Einsatz für die Feuerwehren von Hoheneich und Gmünd wurden die Einsatzkräfte schon wieder an die B41 gerufen: Nur wenige Meter von der Unfallstelle vom Christtag entfernt brannte am Stefanitag in Hoheneich beim Knoten zur Gmünder Straße ein Pkw nach einem Unfall aus.