Nach 25 Jahren hat der Bezirk Gmünd eine neue Bezirksbäuerin. Vorige Woche erfolgte die Amtsübergabe von Viktoria Opelka an Marion Kuben.

Die 45-jährige, vierfache Mutter wurde einstimmig zur Bezirksbäuerin gewählt. Sie ist Gemeindebäuerin in Haugschlag und Seminarbäuerin-Beiratsmitglied. „Mir war und ist die Bäuerinnenarbeit immer ein Anliegen. Daher erfüllt sich mit dieser neuen Funktion ein Herzenswunsch“, meinte Kuben, die mit ihrem Gatten eine Landwirtschaft in Rottal betreibt. Vorrangig will sie den guten Zusammenhalt der Bäuerinnen weiterführen, den Dialog in der Gesellschaft suchen und dabei vor allem aufklären, was hinter der Landwirtschaft steckt.

Viktoria Opelka hatte das Amt der Bezirksbäuerin 25 Jahre inne – ihr Rückblick auf diese Zeit wurde mit eindrucksvollen Fotos untermalt. 1989 übernahm sie erstmals eine Funktion in der Bezirksbauernkammer, 1994 wurde sie Bezirksbäuerin. Dazu kamen zahlreiche Funktionen. „Es war schön, für euch arbeiten zu dürfen“, meinte sie zum Abschied.

Zahlreiche Gäste im Gasthaus Pöhn, darunter die Abgeordneten Martina Diesner-Wais und Andrea Wagner, die auch Vizepräsidentin der Bäuerinnen ist, Manfred Zeilinger, Markus Wandl, Ida Steininger, die drei Gebietsbäuerinnen Renate Spitaler, Karin Kainz und Manuela Huber, sowie Anneliese Marchsteiner und Birgit Thaler dankten Opelka und wünschten ihrer Nachfolgerin alles Gute. Kuben stehen Schriftführerin Renate Spitaler, Kassierin Klaudia Pichler und die Kassaprüferinnen Gerda Weinberger und Gertrud Müllner zur Seite. Pressereferentin ist Tanja Hammerschmidt.