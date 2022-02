Neuer SP-Bezirkschef: „Ziele gibt es viele“

Michael Bierbach aus der Gmünder Katastralgemeinde Kleineibenstein, seit wenigen Tagen neuer Vorsitzender der SPÖ-Bezirksorganisation, krempelt als Nachfolger von Konrad Antoni für die neue Funktion die Ärmel hoch. „Ziele gibt es viele“, schmunzelt er. Der Rückhalt aus der Partei sei gigantisch: „Ich war immer mit Euphorie und Feuer in der Politik dabei. Aber seit der Neuwahl nehme ich wirklich hohen Zuspruch und eine echte Aufbruchsstimmung wahr, das macht mich zuversichtlich.“

Bierbach ist seit über 34 Jahren SPÖ-Mitglied, seit 2005 ist er für sie im Gmünder Gemeinderat. 2009 übernahm er 39-jährig die Führung der Stadtpartei, 2010 rückte er in den Stadtrat auf. Als persönliche Ziele nennt Bierbach, der bei der pandemiebedingt erstmals online abgehaltenen Bezirkskonferenz laut Aussendung fast 99 Prozent der Stimmen erhielt und so vom Stellvertreter zum Chef aufrückte, neben dem Infrastruktur-Thema auch schon die spätestens 2023 anstehende Landtagswahl. „Wir wollen eindeutig ein Mandat in den stärksten SPÖ-Bezirk des Waldviertels zurückholen!“, gibt Bierbach die Devise aus: „Ich werde mit den Genossinnen und Genossen darum kämpfen, werde natürlich alle Gemeinden besuchen.“ Das einzige Waldviertler SPÖ-Mandat im Landtag besetzt derzeit Josef Wiesinger (Bezirk Horn).

Weber & Einzinger als Stellvertreter und Nächste auf Landtagswahl-Liste

Gleichzeitig mit der Wahl des Parteivorstandes wurde auch über die 15-köpfige Kandidatenliste für die Landtagswahl abgestimmt. Bierbach: „Alle erhielten von 98 bis 100 Prozent der Abstimmenden das Vertrauen. Das ist eine gute Basis für einen Wahlkampf.“

Als Spitzenkandidat wird der neue Parteichef Bierbach ins Rennen gehen, auf den Plätzen zwei und drei folgen seine neuen Stellvertreter Alexandra Weber (Altmanns) und Georg Einzinger (Alt-Nagelberg). Weber ist Frauenvorsitzende in der Bezirks-SPÖ und Gemeinderätin in Heidenreichstein, Einzinger ist Ortspartei-Vorsitzender in Alt-Nagelberg und geschäftsführender Gemeinderat in der Marktgemeinde Brand-Nagelberg.

Und was es mit dem Infrastruktur-Thema auf sich hat?

Da fordert Michael Bierbach primär sicherere Straßen im Gmünder Bezirk. „Schwere Unfälle müssen unterbunden werden. Der vierspurige Bereich zwischen Gmünd und Schrems braucht zum Beispiel eine bauliche Mitteltrennung“, findet er. Auf Schiene brauche es neben durchgehendem Wlan auch Tempo in Richtung Begradigungen, sagt der Eisenbahner, „dann könnten wir die negative Bevölkerungs-Entwicklung vielleicht irgendwann umkehren und den Fachkräftemangel im Bezirk in den Griff kriegen“.

Unrund vor Abgang, Appell an Zusammenhalt

In der Partei hatten zuletzt nicht nur Niederlagen bei Wahlen, sondern Personal-Debatten Energie gekostet. Eskaliert war das vor der Nationalratswahl 2019, als Konrad Antoni nach fünf Jahren im Landtag und sechs Jahren im Parlament angesichts einer drohenden Kampfabstimmung um die neuerliche Nominierung als Waldviertler SPÖ-Spitzenkandidat das Handtuch geworfen hatte. Bei der folgenden Gemeinderatswahl 2020 trat der Kleedorfer nach 15 Jahren als Schremser Gemeinderat nicht mehr an. Nun stellte er sich zwölf Jahre, nachdem er Rudolf Parnigoni an die Spitze der Bezirkspartei gefolgt war, auch dort nicht mehr der Wahl.

„Erfolgreich sind wir nur dann, wenn wir alle an einem Strang ziehen und geschlossen auftreten. Es geht darum, auch bei kontroversiellen Themen gemeinsame Lösungen zu finden und diese nach außen zu tragen“, appellierte Nachfolger Bierbach bei der Bezirkskonferenz. Antoni strich laut Aussendung die „ausgezeichnete Zusammenarbeit“ im Bezirksteam und mit befreundeten Organisationen hervor, er wolle „die Sozialdemokratie aus der zweiten Reihe mit voller Kraft weiter unterstützen“. – Landesparteichef Franz Schnabl dankte Antoni für die Arbeit und gratulierte Bierbach samt Team.

