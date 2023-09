Neuer Zusammenschluss: Ärzte gründen Netzwerk für Primärversorgung

Wer kennt die Situation nicht: Ein praktischer Arzt wird benötigt, der eigene Hausarzt ist aber im Urlaub. Ein anderer im Umkreis hat gerade keine Ordinationszeiten, der nächste ist selbst krank und fällt aus. Es sind Fälle wie diese, die Karoline Tauchmann aus Weitra und die Gruppenpraxis von Ralf Österreicher und Christian Schäfer im Healthacross MED Gmünd dazu veranlasst haben, sich zu einem Primärversorgungsnetzwerk zusammenzuschließen.

Primärversorgungseinheiten sind aktuell eher als Primärversorgungszentren bekannt – ein Netzwerk ist grundsätzlich aber gleich konzipiert. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass die Tätigkeit der Vertragsärzte nicht an einem Ort, sondern an mehreren Standorten erfolgt. Im Falle des Primärversorgungsnetzwerkes Gmünd-Weitra wären das das Healthacross MED mit der Ordination Österreicher-Schäfer und Tauchmanns Praxis am Kühlhofberg in Weitra.

Distanz spricht für Netzwerk statt Zentrum

In einer Ausschreibung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) haben sich die Ärzte um das Netzwerk beworben, erklärt Karoline Tauchmann. Im Vorfeld sei viel organisatorische Arbeit rund um Konzeption und Abwicklung angefallen – Unterstützung kam da von Tauchmanns Gatten Mario. „Ein Primärversorgungszentrum wäre bei uns schwierig und wegen teils großer Distanzen auch nicht sehr sinnvoll“, sagt sie. Vorteile für Ärzte und auch Patienten liegen darin, dass innerhalb des Netzwerkes Öffnungszeiten „geteilt“ werden können. Wer also an einem freien Tag Tauchmanns einen Arzt braucht, kann zur Gruppenpraxis Österreicher-Schäfer ausweichen. Die Vertretungsfrage sollte sich dadurch wesentlich seltener stellen.

Das funktioniert auch deshalb, weil alle drei Vertragsärzte, wenn nötig, auf die Patientenakten zugreifen können. „Wenn ein Patient vor wenigen Tagen in der anderen Praxis war und dann zu mir kommt, kann ich zum Beispiel seine Werte einsehen“, erklärt Tauchmann. Das übersteigt somit die Möglichkeiten anderer Formen der Vertretung. Ziel wäre, so Tauchmann weiter, dass das Netzwerk von Montag bis Freitag jedenfalls täglich besetzt ist. Der freiwillige Wochenenddienst soll unabhängig vom Primärversorgungsnetzwerk laufen.

Teams arbeiten ordinationsübergreifend

„Gute kollegiale Arbeit ist eine Voraussetzung für jede Primärversorgungseinheit“, sagt Karoline Tauchmann: „Dieses Teamwork ist sehr spannend.“ Mit Ralf Österreicher hat sie auch zuvor schon zusammengearbeitet. Auch die Ordinationsteams können geteilt werden – ebenfalls ein Vorteil bei Urlauben oder Krankenständen. Durch diesen Austausch können Patienten ein breiteres Angebot der Ordinationen nutzen – zu Tauchmanns Team gehören zum Beispiel auch ein Intensivpfleger und eine Diätologin.

Die Öffnungszeiten des Primärversorgungsnetzwerkes werden derzeit noch ausgearbeitet, der Start wäre für Jänner 2024 vorgesehen. Sollten weitere Ärzte Interesse an einer Zusammenarbeit haben, sei man an sich offen für eine Erweiterung des Netzwerkes.