Neuwahl in der JVP: Sebastian Stark übergibt an Michael Wurz

Er habe die Führung der Gmünder Bezirksgruppe an jemanden übergeben wollen, der sich auf die Arbeit vor Ort konzentrieren könne, sagt Sebastian Stark: „Die ersten Wochen als Landesobmann waren herausfordernd – auch zeitlich. Es gab viele Termine in ganz Niederösterreich.“ Als JVP-Landesobmann sei er „mittendrinnen statt nur dabei“, wenn es um politische Prozesse gehe. Die JVP sei einerseits freilich eine politische Jugendorganisation, habe andererseits aber auch nicht unwichtige soziale Rollen für die Vernetzung junger Leute. „Ich bin überzeugt, dass wieder sehr aktive Jahre für die JVP im Bezirk Gmünd anstehen.“

Der neue JVP-Bezirksobmann Michael Wurz studiert am Campus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt Agrartechnologie und digital farming, kommt aus Hirschbach und führt in Windigsteig einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb. Bei Waldland geht er einem Job in der Forschung und Entwicklung nach. „Ein großes Ziel ist ganz klar, dass ich den Jugendlichen das politische Geschehen näher bringen will und dass sie sich wieder mehr dafür interessieren“, betont Wurz: „Weiters will ich die Anliegen der Jugend an die jeweiligen politischen Verantwortungsträger mit Nachdruck zur Sprache bringen, und hier tatkräftig bei der Umsetzung mitwirken.“

Anliegen sei auch, Gemeinden und Ortsgruppen einzubinden und persönliche Gespräche zu suchen. Michael Wurz ist auch schon bei der Landtagswahl im Jänner für die ÖVP angetreten. Seit 2017 engagiert er sich in der JVP, war zuletzt bereits Obmann-Stellvertreter. Ihm zur Seite steht künftig ein Vorstand um die Stellvertreter Florian Spitaler, Johannes Preis und Maximilian Stark.