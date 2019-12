Der 6. Dezember wird von vielen Kindern heiß ersehnt und viele bekommen Besuch des „guten Mannes“, wie er im bekannten Nikolauslied „Lasst uns froh und munter sein“ besungen wird. Warum sich vorwiegend Männer diesem alten Brauch widmen und sich als Nikolaus verkleiden, hat die NÖN durchleuchtet. Ein Beispiel von vielen ist der Schremser Stadtpfarrer und Dechant im Dekanat Gmünd, Herbert Schlosser.

„Als Nikolaus bin ich schon seit meiner Studienzeit unterwegs, das sind sicherlich schon 45 Jahre“, zeigt Schlosser auf. Früher besuchte er auch Volksschulen und private Familien, heute ist er nur mehr im Kindergarten in Schrems als Nikolaus zu Besuch. „Es ist mir ein großes Anliegen, gerade im hektischen Adventtrubel etwas Zeit dem zu widmen, was wirklich Advent heißt. Es geht einfach ums Teilen.“

„Würde man diesen Brauch abbringen, dann würde sehr viel im Leben eines Kindes fehlen.“ Pfarrer Herbert Schlosser, Schrems

Dieses Thema wird bereits vor dem 6. Dezember im Kindergarten besprochen. „Die Kinder wissen ganz genau, worum es geht. Die wichtigste Botschaft, die ich vermitteln will ist, dass Gott uns unermüdlich liebt, uns beschenkt und wir das auch teilen sollen.“

In all diesen Jahren, die Herbert Schlosser als Nikolaus unterwegs ist, habe er nie das Brav- und das Schlimmsein der Kinder hervorgehoben, es war auch niemals ein Krampus dabei. „Früher habe ich mir Notizen über die Kinder gemacht. Das tue ich heute nicht mehr. Stärken und Schwächen werden ausgewogen besprochen, da gibt es aber keinen erhobenen Zeigefinger dabei.“

Zu Schlossers Routine als Nikolaus gehört, dass er schon verkleidet in den Kindergarten kommt. „Es zieht sich ja auch kein Schauspieler in einem Theater vor dem Publikum um.“ Die Kinder wüssten trotzdem sehr genau, wer hinter der Verkleidung steckt. „Aber es ist immer wieder faszinierend, dass sie mich kennen und trotzdem den Nikolaus in mir sehen – angelogen werden sie nie, ich bin immer der Pfarrer.“ Das ist auch für die Kinder aus andersgläubigen Familien so. „Diese können natürlich an den Nikolausfeiern teilnehmen, wenn sie das wollen und ihre Eltern das auch erlauben“, weiß Schlosser.

Die Zeiten haben sich geändert, sind hektischer geworden. Aber in den vergangenen 45 Jahren seien die strahlenden Augen der Kinder beim Anblick des Nikolos gleichgeblieben. „Dieses Strahlen ist der schönste Lohn für mich. Würde man diesen Brauch abbringen, dann würde sehr viel im Leben eines Kindes fehlen. Der heilige Martin und der heilige Nikolaus haben einen festen Standplatz.“

Die Vorfreude auf den heurigen Nikolausbesuch ist bei Schlosser groß. Diesmal steht nämlich auch ein Abstecher in seine ehemalige Wirkungsstätte Litschau am Programm. „Dieser privaten Einladung komme ich sehr gerne nach.“

Brauchtumspflege auch von Landjugend Weitra

Dem Nikolaus widmet sich seit mehr als 20 Jahren auch die Landjugend Weitra. Hier gibt es ein besonderes Service für die Familien: Der Nikolaus und auch der Krampus können – wie in einzelnen weiteren Gemeinden – immer am 5. und 6. Dezember für Hausbesuche gebucht werden.

„Wir bekommen von den Eltern einen Text für jedes Kind vorbereitet und auch die Geschenke, die wir überreichen sollen“, erzählt Jana Zaussinger von der Landjugend Weitra. „Das Angebot wird gerne genutzt. Auch heuer sind wir schon ziemlich ausgebucht.“

Als Nikolaus sind die männlichen Mitglieder unterwegs – meist erfolgt nach drei Jahren ein Wechsel. „Im Vordergrund steht dabei, dass wir den Kindern Freude bereiten, aber es ist auch eine gewisse Werbung für die Landjugend“, meint Zaussinger.

Das Nikolaus-Gewand wird seit Jahren gehegt und am 5. und 6. Dezember hervorgeholt: „Vor jedem Besuch gibt es eine gewisse Nervosität dabei, aber der Spaß steht im Vordergrund.“