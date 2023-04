Große Trauer bei Wr. Städtischer und SPÖ: Paul Ambrozy (68) ist tot

In der Wiener Städtischen Versicherung begann der Karriereweg des Paul Ambrozy bereits im Jahr 1971 als Innendienst-Mitarbeiter im Wiener Ringturm. Vorübergehend zog es den gelernten Bürokaufmann dann zurück in seine Heimat, er wechselte in die Geschäftsstelle Gmünd und in den Außendienst – von wo ihm nach erfolgreichen Jahren der Umstieg in die Organisation und 2001 der Aufstieg zum Verkaufsleiter für den kommunalen Vertrieb und zum Landesdirektor-Stellvertreter gelang.

Er habe sich auch „maßgeblich für die Errichtung der neuen Landeszentrale der Wiener Städtischen Versicherung in St. Pölten eingesetzt“, hieß es 2019, als ihm für seine Verdienste das Ehrenzeichen der Landeshauptstadt St. Pölten verliehen wurde. Im Jahr 2011 wurde Paul Ambrozy zum Kommerzialrat ernannt.

„Aufrechter, liebenswürdiger, engagierter Mensch“

Die Todesnachricht löste bereits am Dienstag enormes Echo aus. „Wir verlieren mit Paul Ambrozy einen Freund, einen Genossen und langjährigen Weggefährten“, heißt es etwa aus dem Landesparteivorstand der SPÖ NÖ um den designierten Vorsitzenden Sven Hergovich. Der Verstorbene hatte dem Landesparteivorstand viele Jahre lang angehört, für 45-jährige Parteimitgliedschaft war ihm im Jahr 2021 die Viktor-Adler-Plakette als höchste Auszeichnung der Sozialdemokratischen Partei Österreichs verliehen worden.

Sie trauere um einen „guten Freund, einen aufrechten, liebenswürdigen, engagierten Menschen mit dem Herz auf der richtigen Seite – das tut weh!“, schreibt indes Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig auf Facebook. Der Familie wünsche sie Kraft, und dass „der Schmerz um den Verlust der Freude und Dankbarkeit weicht, dass sie mit Pauli viel Schönes erleben konnten!“

Er habe sich als Partner und geschätzter Weggefährte „immer für die Anliegen der kleinen Betriebe engagiert“, heißt es aus dem Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband: „Wir sind Paul Ambrozy dankbar für seine Verbundenheit zu Wirtschaftsverband und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

Engagiert auch für Arbeitnehmer und den Benefiz-Gedanken

Mit Bestürzung wurde die Nachricht über das Ableben auch in der Arbeitnehmervertretung aufgenommen. Ambrozy war vor seinem Weg in die Landesdirektion gewerkschaftlich engagiert – unter anderem als Betriebsratsvorsitzender, ÖGB-Bezirksvorsitzender in Gmünd, Kammerrat der Arbeiterkammer NÖ, Mitglied im FSG Niederösterreich und im ÖGB NÖ-Landesvorstand. „Paul war uns ein wahrer Freund, engagiert, herzlich und großzügig, was er unter anderem auch bei vielen Charity-Veranstaltungen bewiesen hat. Mit Schmerz und Hochachtung bedanken wir uns für seine langjährige Arbeit und Freundschaft“, schreibt AKNÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Charity-Events führten Ambrozy vielfach auch in seinen Heimatbezirk Gmünd, wo er etwa als Organisator von Benefiz-Golfturnieren hunderttausende Euro für den guten Zweck gesammelt hatte. Er habe einfach ein großes Herz gehabt, sei ein Gönner gewesen, überall beliebt, spricht Gmünds SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Michael Bierbach von einer „unfassbaren Nachricht über das Ableben eines auch privat guten Freundes. Paul wird eine große Lücke hinterlassen.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.