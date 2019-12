Das Land Niederösterreich wird bis 2029 über 1,1 Milliarden Euro für den Ausbau des Bahnangebotes in der Ostregion in die Hand nehmen. Das soll auch Verbesserungen für den Bezirk bringen.

Die Landeshauptleute Niederösterreichs, Wiens und des Burgenlands präsentierten in der Vorwoche die Pläne dafür. „Alleine das Land Niederösterreich wird in den kommenden zehn Jahren bis 2029 über 1,1 Milliarden Euro für die Bestellung von Bahn-Leistungen in die Hand nehmen“, erklärt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Insgesamt werde die Zahl der Züge, die an Werktagen in der Ost-Region unterwegs sein werden, von derzeit 2.500 auf 3.000 steigen. Damit erhöht sich auch die Zahl der Sitzplätze von 600.000 auf 800.000 pro Tag.

Im Bereich der Franz-Josefs-Bahn spricht man von „Grundlagen für deutliche Angebotsverbesserungen“. So sieht die Übereinkunft zwischen Bundesländern und Bundesregierung die Möglichkeit zur Schaffung eines Stundentaktes ohne Abweichungen zwischen Wien, Sigmundsherberg und Gmünd vor. Der Knoten Hadersdorf am Kamp soll zum Vollknoten ausgebaut werden. Das ermöglicht eine optimale Verknüpfung zwischen dem Kremser Ast der Franz-Josefs-Bahn und der Kamptalbahn, eine Verdichtung des Fahrplanangebots zwischen Krems und Wien sowie veränderte Zeitlagen im Gesamtsystem der Franz-Josefs-Bahn, der Strecke Krems — St. Pölten und der Kamptalbahn.

Neu ist der zusätzliche „Waldviertel-Sprinter“ für Ausflugsverkehr und Wochenpendler um 18.02 Uhr ab Gmünd mit schnelleren Fahrzeiten (an Samstagen, Sonn- und Feiertagen), damit wird die Lücke zwischen 17 und 19 Uhr geschlossen.