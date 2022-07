NÖN-Serie zum Jubiläum: Die Landwirtschaft im Wandel der Zeit

Werbung

Klein strukturiert, eine rückläufige Zahl an Betrieben und ein überschaubares Ertragspotenzial: Nicht selten wird die Landwirtschaft im Waldviertel so beschrieben. Trotzdem hält die Digitalisierung in Betrieben Einzug. Ein historischer Blick auf die Landwirtschaft im Gmünder Bezirk.

Markus Wandl: „Der EU-Beitritt war nicht unumstritten.“ Foto: Archiv

„Die sogenannten Kleinhäusler hat es einst überall gegeben, sie haben sich etwa mit Milch und Fleisch selbst versorgt. Das ist komplett weg“, erzählt Bezirksbauernkammer-Obmann Markus Wandl. Abgesehen davon, habe sich die Landwirtschaft in der Breite vor allem nach den Zweiten Weltkrieg auf die Kartoffelproduktion konzentriert, freilich auch wegen des Agrana-Werkes in Gmünd. Den größten Stellenwert in der Nutztierhaltung misst Wandl nach wie vor Rindern bei: „Es hat sich erst in den vergangenen Jahren entwickelt, dass es auch größere Geflügelbetriebe gibt.“

Große Umstellungen für Landwirte auch im Bezirk brachte der EU-Beitritt Österreichs im Jahr 1995. „Es war nicht unumstritten. Aus heutiger Sicht hat es meiner Meinung nach aber viele positive Aspekte gebracht“, sagt Wandl. Aber: „Zuvor waren die Produktpreise andere. Landwirte bekamen kaum öffentliche Gelder, weil es nicht nötig war. Nach dem EU-Beitritt gab es für beinahe alle Förderungen.“

Klimawandel und seine Folgen als Herausforderung

Der Klimawandel macht sich allmählich bemerkbar: „Es gibt immer wieder sehr trockene Phasen oder Starkregenereignisse. Inzwischen können Pflanzen bei uns angebaut werden, die vor 40 oder 50 Jahren noch undenkbar gewesen wären.“ Im forstwirtschaftlichen Bereich setzte der Borkenkäfer Waldbesitzern zu, richtete große – und vor allem auch sichtbare – Schäden an. Gleichzeitig zogen immer größere Maschinen, Melk- und Mistroboter in die heimischen Ställe ein.

Dass die Zahl der Landwirte gesunken ist, weiß auch Markus Wandl und spricht von einer Halbierung in den vergangenen 25 Jahren auf nun etwa 1.000 Betriebe im Gmünder Bezirk. Ein großer Teil von ihnen hat allerdings eine Chance für die Landwirtschaft in der Region erkannt: die Umstellung auf Bio-Produktion. Schon im Frühling 2021 stellte die Bezirksbauernkammer wie berichtet fest: Knapp die Hälfte aller landwirtschaftlichen Produkte im Bezirk stammen aus Bio-Landwirtschaft.

