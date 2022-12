Feuerwehr hat neues Auto finanziell schon im Blick

Der Heidenreichsteiner Gemeinderat hat vorige Woche einen ersten Beitrag dazu geleistet, andere Gemeinden der Kleinregion Waldviertel Nord sollen noch folgen: Der Feuerwehr-Abschnitt Litschau will schon jetzt für die Anschaffung eines neuen Atemluftfahrzeuges vorsorgen. „Wir haben den Gemeindevertretern vorgeschlagen, Geld auf die Seite zu legen, damit dann nicht so viel auf einmal auf sie zukommt“, erklärt Abschnittskommandant Martin Kainz. Das bestehende, in Litschau stationierte, Fahrzeug werde zwar noch einige Jahre seine Dienste leisten.

Aber: Nach derzeitigem Stand koste, so Kainz, ein Atemluftfahrzeug um die 180.000 bis 200.000 Euro. Angesichts der großen Investition erhoffe man sich seitens der Feuerwehr, die Gemeinden durch das längerfristige Ansparen zu entlasten. Die Stadtgemeinde Heidenreichstein hat einen ersten Kostenbeitrag von 10.000 Euro beschlossen. Wie schon das derzeitige Atemluftfahrzeug, soll auch ein neues dem gesamten Abschnitt zur Verfügung stehen. Der Kleinregion gehören die Gemeinden Heidenreichstein, Litschau, Eisgarn, Eggern, Reingers und Haugschlag an.

