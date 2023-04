Neue Wanderroute mit 17 Stationen: „Nachhaltiger“ Weg durch die Region

Manchmal braucht es schon etwas Kreativität und gute Anknüpfungspunkte, um Nachhaltigkeit in ihren vielen Facetten transportieren zu können. Groß ist das Risiko, dass Zielgruppen aussteigen, wenn sie zum Beispiel von den „17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen“ hören – oder sogar lesen.

Es gehe darum, die großen Überthemen, die klingen, als seien sie weit weg, möglichst einfach greifbar zu machen, sagt Karina Zimmermann. In der Region Waldviertel Nord ist sie für das Management als Klimawandel-Anpassungsmodellregion zuständig. Mit dabei sind die Gemeinden Eisgarn, Eggern, Haugschlag, Heidenreichstein, Litschau und Reingers. Sie sind es auch, die mit einem neuen Wanderweg verbunden werden sollen.

Was steckt in einem Kilo Brot?

Ein Wanderweg im Zeichen der Nachhaltigkeitsziele ist schon länger im Hinterkopf von „KLAR!“-Managerin Karina Zimmermann, Projektmanagerin Doris Maurer und „KLAR!“-Obmann Rainer Hirschmann. Die Nachhaltigkeitsziele heißen eigentlich „Sustainable Development Goals“ und sind 17 an der Zahl. Jedes Ziel soll eine eigene Station entlang des Wanderweges erhalten. In der Ausarbeitung und Umsetzung sind unterschiedliche Organisationen als Partner mit dabei. „Die Stationen sollten so gestaltet werden, dass sie langlebig sind“, sagt Doris Maurer.

In Leopoldsdorf soll dargestellt werden, was es braucht, um ein Kilogramm Brot herzustellen. Überthema: Kein Hunger. Oder: Gesundheit und Wohlergehen sollen in Eisgarn mit „Gesunde Kleinregion Waldviertel Nord“ und „Nachbarschaftshilfe Plus“ verdeutlicht werden. Für das Thema Geschlechtergleichheit geht es in Zusammenarbeit mit den NÖ Bäuerinnen nach Haugschlag. „Wie stark müssen die Bäuerinnen schon immer gewesen sein, damit die Betriebe funktionieren können“, überlegt Doris Maurer. Langfristiges Ziel ist nicht nur, dass sich der neue Wanderweg etabliert, sondern auch, dass starke Partner aufgebaut werden, die die „Sustainable Development Goals“ weitertragen. Gewandert wird auf bestehenden Wegen in der Region, eigenes Kartenmaterial ist in Planung.

Kein schneller Spaziergang

Als Partnerorganisationen wurden Betriebe und Vereine, aber auch die Gemeinden, gewonnen. Dass das Thema „Partnerschaft zur Erreichung der Ziele“ gemeindeübergreifend umgesetzt wird, liegt auf der Hand. Bis Ende Juni soll das Stationen-Konzept fertig sein, über den Herbst und Winter könnte es an die Errichtung der Stationen gehen. Die Eröffnung wäre so im nächsten Frühling denkbar, erklärt Doris Maurer. „Es ist kein Spaziergang für eine Stunde, sondern sollte eher mit Übernachtungen in zwei bis drei Tagen zu gehen sein“, betont Rainer Hirschmann.

Wichtig sei, dass der Wanderweg den Gemeinden etwas bringe. Seitdem die sechs Gemeinden im „KLAR!“-Programm sind, habe sich einiges getan: „Die Kleinregion wird immer mehr zu ‚KLAR!‘.“ Nur: „Wir werden die Welt nicht aus den Angeln heben, aber können im Kleinen Wichtiges umsetzen“, sagt Hirschmann. Die großen „Sustainable Development Goals“ seien dafür eben auf regionaler Ebene auf den Boden zu bringen. Der Reißbach soll zum Beispiel ein Symbol für Biodiversität werden – und dann freilich dazu anregen, die weiteren 16 Stationen zu besuchen. Manchmal lohnt es sich, dranzubleiben.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.