Neues Projekt „Care4Caregivers“: Offene Ohren für pflegende Angehörige

Der Ehemann, der trotz des eigenen hohen Alters die demente Gattin pflegt. Die Tochter, die sich neben ihrem Beruf um den Vater mit psychischen Problemen kümmert. Der junge Vater, der sich um die krebskranke Mutter seiner Kinder sorgt. „Pflegende Angehörige“ – der Begriff hat viele Gesichter. Für sie alle nimmt der Verein „Mitanaunda“ an einem Projekt teil, das unter dem Titel „Care4Caregivers“ läuft: Sich um jemanden zu sorgen, der für andere sorgt.

Der Verein um Obmann und Eisgarns Bürgermeister Günter Schalko hat schon durch die Initiative „Nachbarschaftshilfe Plus“ Bekanntheit erlangt. Im neuen Projekt sind erneut die fünf Mitgliedsgemeinden Eisgarn, Eggern, Haugschlag, Litschau und Gastern dabei, Reingers schließt sich außerordentlich an.

In bundesweiter Ausschreibung durchgesetzt

Nachbarschaftshilfe Plus ist alleine schon deshalb als Basis fürs neue Projekt zu sehen, weil aus dortigen Erfahrungen hervorgegangen sei, welchen Stellenwert das gegenseitige Sorgen habe, sagt Schalko: „Dieses Projekt ist dafür prädestiniert, hier genau hinzusehen.“

Als Projektleiterin wurde wieder Doris Maurer ins Boot geholt. Das Projekt des Vereins Mitanaunda habe sich in einer bundesweiten Ausschreibung als eine von fünf Zusagen aus insgesamt 40 Bewerbungen durchgesetzt, erklärt sie. Start war im Jänner, richtig los geht es mit einem Vernetzungstreffen am 30. März in Eisgarn.

Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf pflegenden Angehörigen: „Würden sie wegbrechen, hätten wir ein riesiges Problem im Gesundheitssystem“, sagt Maurer: „Also sollten wir darauf schauen, dass es ihnen gut geht und sie unterstützen.“ Dabei geht es um eine gute Vernetzung in der Gesellschaft und auch um das Abbauen der Scham, Hilfe zuzulassen.

Universität begleitet das Projekt wissenschaftlich

Basis für Care4Caregivers ist nicht nur Nachbarschaftshilfe Plus, sondern auch die Forschung: Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet, Kooperationspartner ist die Karl Landsteiner Privatuniversität in Krems rund um den Gerontologen Franz Kolland. Der Projektzeitraum ist bis Ende nächsten Jahres anberaumt: Erst sollen Maßnahmen ausgearbeitet, dann Umsetzungen probiert und schließlich die Ergebnisse evaluiert werden.

„Lässt sich ein Mitglied länger nicht im Verein blicken, könnte mehr dahinterstecken.“ Günter Schalko

Ein Part beschäftigt sich mit Vereinen. „Sie spielen eine wichtige Rolle“, betont Doris Maurer. Einerseits kann dort bemerkt werden, wenn sich pflegende Angehörige zurückziehen. Andererseits können sie Rahmenbedingungen geben, die Betroffene auffangen. „Als pflegender Angehöriger findet man Ansprache, kann trotzdem Aufgaben übernehmen“, sagt Günter Schalko: „Lässt sich ein Mitglied länger nicht im Verein blicken, könnte mehr dahinterstecken.“

Gleichzeitig seien auch informelle Zugangsbarrieren zu Vereinen interessant, erklärt Maurer. Bedeutet: Wie kann ein Verein offene Türen zeigen? Welches Können braucht es überhaupt, um dabei zu sein?

Rolle und Aufgaben der Gemeinde unter der Lupe

Beim Füreinander-Sorgen könne, so Doris Maurer, auch ein Nahversorger oder ein Frisör mitgenommen werden. Das Aufgaben- und Rollenbild der Gemeinden wird ebenfalls unter die Lupe genommen: „Alles, was im täglichen Leben Herausforderungen bereitet, schlägt früher oder später bei der Gemeinde auf“, sagt Schalko.

Die Einladung zur Auftaktveranstaltung am 30. März ging an alle Gemeinderäte, Vereinsobleute und Gesundheitsanbieter in den sechs Gemeinden. Franz Kolland wird einen Impulsvortrag halten, Doris Maurer das Projekt vorstellen. Herzstück der Veranstaltung ist eine interaktive Jause, die möglichst vielfältige Gespräche rund um dieses Thema ermöglichen soll. Und eine Basis für die nächsten Schritte bieten soll – Workshops, das Einbeziehen von Betroffenen, Vernetzung.

Wie die Sozialprojekte in der Region zusammenhängen?

NÖN-Leser wissen, dass sich um Eisgarns Bürgermeister Günter Schalko ein Netz aus mehreren sozialen Initiativen spannt – Stichworte Nachbarschaftshilfe Plus und „Community Nurse“ Lisa Longin. Ersteres erhebt für Care4Caregivers Strukturen in Haushalten und Vereinen, zweitere ist in der Erarbeitung der Maßnahmen dabei und begleitet später deren Umsetzung. „Das Projekt spielt diesen Organisationen zu, liefert ihnen Informationen“, sagt Maurer.

Und von Günter Schalko noch ein Hinweis zum Abschluss: „Pflegende Angehörige – das hat nicht immer mit einer schweren Krankheit zu tun.“

Kraft von innen

