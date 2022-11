Unbesetzte Kassenstellen: Ärztliche Versorgung ist weiter angespannt

Um die 140 Patienten werden es schon sein, die er an einem Tag behandelt, überlegt Allgemeinmediziner Alexander Gabler. An schwachen Tagen. An starken – etwa nach dem Urlaub – komme das Ordinationsteam auf bis zu 300. Nachdem der praktische Arzt Stefan Hammer im Frühling des Vorjahres Heidenreichstein verlassen hat, blieben mit Gabler und Clemens Binder nur mehr zwei Allgemeinmediziner. Bald darauf gaben sie auch in der NÖN einen Einblick in ihren Ordinationsalltag – und dass sie dieser manchmal an die eigenen Grenzen bringt.

Gerhard Kirchmaier: „Die Suche nach einem Arzt ist sehr schwierig.“ Foto: Foto Archiv

An der Situation hat sich seither nicht viel geändert: Die Kassenstelle von Stefan Hammer ist nach wie vor unbesetzt. „Die Räumlichkeiten der Ordination wurden inzwischen verkauft, das macht die Suche nicht einfacher“, sagt Bürgermeister Gerhard Kirchmaier. Seitens der Stadtgemeinde würde man Interessenten freilich unterstützen, betont er. Aber: „Momentan ist es schwierig, es gibt anscheinend zu wenig junge Ärzte.“ Eine Ärztin habe Interesse gezeigt, auch das habe sich allerdings wieder im Sande verlaufen, schüttelt er den Kopf. Weiter unbesetzt ist zudem die Heidenreichsteiner Zahnarzt-Kassenstelle nach Rudolf Gloser: „Da ist es noch schwieriger, einen Nachfolger zu finden.“

In Heidenreichstein sei die allgemeinmedizinische Versorgung zwar ein „fragiles System“, meint Alexander Gabler – es funktioniere aber.

Ärztekammer: Gibt generell immer weniger Bewerber

Seitens der Ärztekammer NÖ erklärt Sprecherin Birgit Jung, dass die Stelle nach Stefan Hammer „in den Vertragsarztstellenpool übernommen wurde“. Das betreffe Stellen, die für mehr als zehn Runden erfolglos ausgeschrieben waren und nicht besetzt wurden: „Diese Stellen gelangen erst dann wieder zur Ausschreibung, wenn es Interessenten dafür gibt.“

Es zeige sich in vielen Bereichen ein Ärztemangel, beteuert Jung: „Deshalb gibt es immer weniger Bewerber pro ausgeschriebener Stelle.

Arzt Alexander Gabler spricht von einem „fragilen System“ in Heidenreichstein. Foto: Archiv

In Heidenreichstein seien beide Ärzte bemüht, die Patienten bestmöglich zu versorgen, sagt Alexander Gabler. Nur: „Wir sind an der Kapazitätsgrenze. Ich selbst kann zum Beispiel keine neuen Patienten mehr aufnehmen.“ Die Ordination sei gut organisiert, auch deshalb könne das System am Laufen gehalten werden. Mit 50 bis 60 Arbeitsstunden unter der Woche seien freiwillige Wochenenddienste oft aber einfach nicht mehr drinnen.

Das betrifft den ganzen Sprengel: Seit der Pensionierung des mittlerweile verstorbenen Werner Böhm-Michel 2017 und jener von Gerald Ehrlich 2020 bleibt mehr an den anderen Ärzten hängen. Für rund 11.000 Einwohner in den Gemeinden Litschau, Brand-Nagelberg, Eisgarn, Reingers, Eggern, Haugschlag, Heidenreichstein und Amaliendorf-Aalfang sind aktuell Josef Ziegler (Brand), Michael Patrick Müller (Reingers), Clemens Binder, Alexander Gabler (Heidenreichstein) sowie die Gruppenpraxis von Astrid Cisar und Bernhard Kitzler (Aalfang) als Allgemeinmediziner mit vollem Kassenvertrag zuständig.

In Litschau ordiniert die Großschönauer Ärztin Cornelia Schwarzenbrunner an einer Teilzeit-Kassenstelle und auch die Wahlarzt-Ordination von Gerald Ehrlich entlaste die Situation entscheidend, betont Bürgermeister Rainer Hirschmann: „ Medizinstudenten müssen erst einmal bereit dazu sein, Allgemeinmediziner und dann noch Landarzt zu werden. Einen gewissen Standortnachteil hat das Waldviertel sicher.“ In Litschau habe man die beiden vakanten Kassenstellen einst auf eine Vollzeit- und eine Teilzeit-Stelle reduziert. In der Hoffnung, sie dadurch leichter zu besetzen. – Gerüchte über bereits anstehende Veränderungen im medizinischen Versorgungsangebot in Litschau sind bisher nicht bestätigt.

„Jeder Bürgermeister wäre froh, einen Arzt zu haben“

Bei Interesse hat Rainer Hirschmann schon vor Jahren Unterstützung zugesagt. Foto: Archiv

Als sich die Pensionierung von Gerald Ehrlich abgezeichnet hat, hatte die Stadtgemeinde volle Unterstützung bei Ordi-Einrichtung und Miete zugesagt. „Ich sehe auch bei anderen Gemeinden, dass sie sich sehr darum bemühen, Ärzte zu bekommen. Jeder Bürgermeister wäre froh, einen Arzt zu haben“, sagt Hirschmann, auch Obmann der Kleinregion Waldviertel Nord. Über das in Eisgarn und Reingers laufende „Community Nurse“-Projekt könne vor allem bei der Gesundheitsberatung manche Lücke geschlossen werden. Aber: „Einen Arzt ersetzt es nicht.“

Warum es keine Interessenten in den Norden zieht? Es seien wohl mehrere Faktoren, meinen Ärzte & Politiker: die Lage des Bezirkes abseits der Bundeshauptstadt Wien, mehr Attraktivität des Facharzt-Daseins und teils fehlende Wertschätzung der Hausärzte.

