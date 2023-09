Weltkugel aus 400 Metern Blech hergestellt

Die Landjugend Niederösterreich führt derzeit den „Projektmarathon“ durch. Das Ziel, gemeinsam ein Projekt im eigenen Ort umzusetzen, verfolgen jährlich mehrere Tausend Mitglieder. Zum Erfolgsrezept gehört, dass die Jugendlichen in Projekten ihre Kompetenzen zeigen und als Team auftreten können. Dabei ist ein Werkstück in „42,195 Stunden“ umzusetzen. Am Freitagabend ging es los und es wurden schon tolle Projektergebnisse im Waldviertel präsentiert.

Die Landjugend des „Bezirkes Litschau“ hat eine Aufgabe übernommen, die die Gemeinde Reingers gestellt hat. Der Wanderweg durch alle Gemeinden der Kleinregion Nord („Grenzüberschreitender Weg des 20. Jahrhunderts“) mit Schwerpunkt „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“, sollte eine Weltkugel aus Blech bekommen. Die Landjugend hat sich der Aufgabe gestellt und in der vorgegebenen Zeit erfüllt. Dabei waren bis zu 18 Jugendliche am Werken.

Kozar: Welt ein zweites Mal erschaffen

Die Weltkugel wurde mit einem fünf Millimeter starken Alublech hergestellt. Vom „Ungewissen“ bis zur Fertigstellung wurden etwa 400 Meter Blech händisch zugeschnitten. Neben der Unterstützung durch die Gemeinde war auch die Spenglerei des Lagerhauses Gmünd mit Spenglermeister Manfred Lang durch Beratung und Materialspende zur Stelle. Die Planung und bautechnische Beratung führte Lagerhaus-Baumeister Hermann Mader durch. Außerdem ziert diese Weltkugel nun eine Friedenstaube.

Die Präsentation des Werkes erfolgte bei der Kapelle in Reingers. Dabei waren auch Bundesrats-Vizepräsidentin Margit Göll, Bürgermeister Andreas Kozar, Vizebürgermeisterin Stefanie Lendl, Lagerhausobmann- Stellvertreter Thomas Steiner und David Stefal, Landjugend-Landesbeirat Waldviertel. Emilia Houschko, Bezirksleiterin der Litschauer Landjugend, präsentierte das Projekt. Landesbeirat Stefal gratulierte zur erbrachten Leistung und hob hervor, dass dieses Kunstwerk langwirkend sei und auch noch die Kinder der jetzigen Jugendlichen das sehen werden. Bürgermeister Andreas Kozar bemerkte, dass durch dieses Werk die Welt ein zweites Mal erschaffen wurde. Baumeister Mader erwähnte noch, dass die Errichtung eines runden Bauwerkes zu den schwierigsten Objekten gehört und Spenglermeister Lang war selbst von der Fertigstellung überrascht: „Ich bin stolz auf euch“. Eine Jury wird die Projekte bewerten, man darf gespannt sein.