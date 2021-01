Das Jahr begann an der „Coronafront“ des Gmünder Bezirkes nach dem wilden letzten Quartal 2020 vergleichbar erfreulich: Im Gleichklang mit hoher Disziplin – in der Silvesternacht gab es keine einzige Anzeige – gingen die Infiziertenzahlen rapide zurück.

Neuinfektionen im einstelligen Bereich

War im November noch von 300 aktuell Infizierten und 900 Personen in Quarantäne die Rede gewesen, die „7-Tage-Inzidenz“ auf 600 geklettert, so beruhigte sich die Lage seit Weihnachten. Zum Wochenbeginn sprach Bezirkshauptmann Stefan Grusch nur noch von 81 aktuell an Covid-19 Infizierten und 185 Personen in Absonderung, der Inzidenzwert sank mit 131 klar unter den bundesweiten Wert (167). „Seit einigen Tagen sind wir bei Neuinfektionen durchwegs im einstelligen Bereich, das hatten wir schon lange nicht mehr“, sagt Grusch: „Der befürchtete Anstieg nach Weihnachten und Silvester trat zum Glück nicht ein.“

Mehrere Faktoren für die Trendumkehr

Als Gründe dafür sieht er neben stark reduzierten Kontakten in Bereichen wie Einkauf, Arbeit oder Ausbildung auch freiwillige Antigen-Tests vor den Feiertagen, durch die mehrere Dutzend Personen ohne Symptome auf Infektionen aufmerksam wurden. Und: „Natürlich sind viele Menschen schon zermürbt, aber die Disziplin ist im Bezirk immer noch sehr hoch“, lobt Bezirkshauptmann Grusch.

Bezirkspolizei-Kommandant Wilfried Brocks spricht von ruhiger Silvesternacht. Archiv

Das bestätigt Bezirkspolizei-Kommandant Wilfried Brocks, er ist „beeindruckt vom Verhalten der Bevölkerung“. So sei auch in der Silvesternacht wenig los gewesen: „Kleine Feuerwerke spielten sich im überschaubaren Rahmen ab. Obwohl verstärkt Streifen unterwegs waren, kam es zu keiner einzigen Anzeige.“

Covid-Selbsterfahrungen

Quarantäne-Anordnungen werden noch überwiegend eingehalten, sagen Grusch und Brocks. „Was im Internet immer wieder zu lesen ist, spiegelt sich bei uns zum Glück nicht wider“, freut sich der Polizeichef. Er hat wie einige Kollegen im Bezirkskommando eine Covid-Infektion hinter sich gebracht: „Wir warten selbst darauf, dass der Lockdown endlich vorbeigeht. Aber wir können aus eigener Erfahrung sprechen – das Virus ist da, und wenn wir da rauswollen, dann müssen wir uns solidarisch zeigen und die Vorgaben einhalten.“

Nachhilfe braucht es offenbar teilweise hinsichtlich Grenzübertritten

Wer ohne triftigen Grund wie Arbeit oder Ausbildung einreisen will, muss sich bekanntlich in eine zehntägige Heimquarantäne begeben. „Da das eine freiwillige Quarantäne ist, ohne die ein Übertritt nicht gestattet wird, gibt es dafür keinen Bescheid der BH“, betont Grusch. Berufstätige müssten also dafür mitunter Urlaub opfern: „Nach fünf Tagen kann man sich mittels negativem PCR-Test freitesten, aber auf eigene Kosten.“

Etwa 20 Personen aus dem Bezirk sitzen aktuell Einreise-Quarantänen ab – darunter eine, die im Flugzeug aus der Türkei eingereist war. Die Polizei erhielt den Auftrag, die Quarantäne von Zurückreisenden verstärkt zu überprüfen, so Bezirkshauptmann Grusch. Unwissenheit schützt da nicht vor Konsequenzen, warnt Polizeichef Brocks: Einschränkungen im Grenzverkehr seien seit bald einem Jahr ein Thema, zudem werde man bei der Ausreise darauf hingewiesen und könne sich auch bei der Polizei erkundigen, „ich weise daher die Schutzbehauptung zurück, dass Leute, die regelmäßig rüberfahren und im Bezirk zuhause sind, von dieser Bestimmung nichts wissen.“

Entspannung gab es zu Silvester an einer weiteren Front

Jener Polizist, der am 22. Dezember bei einem Einsatz in der Gemeinde Eggern niedergestochen worden war, konnte nach einer Not-OP zu Silvester das Spital wieder verlassen. „Er muss aber nochmal wegen Sehnenrissen im Finger rein, wird länger ausfallen“, sagt Brocks. Der Vorfall habe vielen zu denken gegeben: „Wenn du zu einer Schießerei gerufen wirst, dann rüstest du dich dementsprechend. Hier hat sich aber gezeigt, wie schnell aus der Erwartungshaltung einer Ruhestörung ein massiver Kampf auf Leben und Tod werden kann.“