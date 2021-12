Nur wenige Austritte wegen Impfpflicht

Die Republik ist im zweiten Jahr der Coronavirus-Pandemie hin- und hergerissen zwischen Masketragen, Testen, 3G, 2G, Schließen, Öffnen oder sonderbaren Tipps für Entwurmungsmittel. Dass aus der Option des Impfens mit 1. Februar eine Pflicht werden soll, treibt Impfskeptiker nun auch in Gmünd auf die Straße – und hat bei ÖVP & SPÖ auch zu einzelnen Austritten geführt.

Klaus Rosenmayer als Geschäftsführer der Gmünder Bezirks-ÖVP spricht von „einer Handvoll Austritten“. Thomas Miksch, Geschäftsführer der Sozialdemokraten in den Bezirken Gmünd und Waidhofen und Klubchef im Gmünder Gemeinderat, nennt für Gmünd zwei Austritte, für Waidhofen bislang keinen. Eine nennenswert große Gegenbewegung in ihren Reihen sehen beide nicht.

„Die große Masse trägt das Thema total mit, viele sind stark für die Impfpflicht und haben auch selbst schon die dritte Impfung“, sagt Thomas Miksch: „Und dann gibt es halt auch ein paar ‚wirkliche Virologen‘, die‘s genau wissen. Von einer Welle kann man aber sicher nicht sprechen.“ Die Zustimmung der Bundes-SPÖ zu 3G am Arbeitsplatz habe davor tagelang die Telefone heiß laufen lassen, in Gmünd und Waidhofen aber noch zu keinen Austritten geführt: „Nach zwei Tagen war das kein Thema mehr.“

Die Impfpflicht sei überall „ein Thema, über das diskutiert wird“, sagt auch Klaus Rosenmayer für Gmünds Bezirks-ÖVP. Einzelne Austritte habe es wegen des Corona-Kurses der Bundesregierung auch schon vor dem Verkünden der Impfpflicht gegeben, „insgesamt sind die Austritte im Bezirk aber an einer Hand abzählbar“. Gab es in anderen Bezirken bereits politische Mandatare, die der ÖVP mit lautem Protest die Mitgliedschaft und das Engagement aufgekündigt hatten, so habe es einen solchen Fall im Gmünder Bezirk noch nicht gegeben, sagt Rosenmayer: Die Mandatare seien sich hier ihrer Verantwortung gegenüber ihren Gemeindebürgern bewusst, „sie sind natürlich vor Ort teilweise sehr gefordert. Aber sie versuchen, aufzuklären. Unsere starke Hoffnung bleibt weiterhin, Unentschlossene mit der wissenschaftlichen Argumentation überzeugen zu können.“

Genau darauf setzt auch Thomas Miksch für die SPÖ, wenngleich er dafür, dass es überhaupt so weit gekommen ist, die Regierung verantwortlich macht. Die habe es vor einem halben Jahr verabsäumt, vernünftige Anreize fürs freiwillige Impfen zu setzen, aber nun müsse die Suppe eben ausgelöffelt werden. Er sei kein Freund einer Pflicht, bloß fehle mittlerweile die Alternative: „Heute kann niemand mehr behaupten, nichts über die Gefährlichkeit des Virus zu wissen – wer immer noch glaubt, das Virus sei ein Witz, dem empfehle ich dringend den Kontakt zu täglich damit konfrontiertem Spitals-Personal!“

Aggression gegen Gesundheitspersonal

Auch Klaus Rosenmayer ist intensiv mit Covid-Folgen konfrontiert – als Sanitäter, Bezirksstellenleiter und Viertelsvertreter des Roten Kreuzes. Und da nimmt er mittlerweile dramatische Entwicklungen wahr: „Selbst im Krieg sind Rot-Kreuz-Helfer durch die Genfer Konvention geschützt. Die Aggressivität aus Teilen der Bevölkerung gegenüber dem Gesundheitspersonal steigt aber, die rote Linie ist da längst überschritten.“ Er streicht hervor, dass viele der Helfer ehrenamtlich ihre Freizeit zur Verfügung stellen, um für andere da zu sein.