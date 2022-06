Öffentlicher Verkehr: Das Schlusslicht beim Klimaticket

Werbung

Ein Bus fährt durch den Ort, drinnen sitzt: nur der Busfahrer. Dieses Bild ist oft zu sehen. Ganz warm dürfte die Bevölkerung im Gmünder Bezirk mit dem öffentlichen Verkehr tatsächlich noch nicht geworden sein: Gemessen an den Klimaticket-Nutzern ist Gmünd das Schlusslicht im Niederösterreich-Vergleich. Rund 300 Personen nutzen laut dem Büro von Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko das österreichweite Klimaticket, jenes für die Ostregion (NÖ, Wien, Burgenland) überhaupt nur gut 80 Leute.

Zum Vergleich: Für den Zwettler Bezirk sind insgesamt über 520 Klimatickets registriert, beim NÖ-Spitzenreiter Tulln sind es gesamt über 6.500 Tickets. Die Stadt Gmünd denkt wie berichtet über das Regionsticket zum Ausborgen nach, Details sind laut Bürgermeisterin Helga Rosenmayer noch in Ausarbeitung. Schrems ist ein paar Schritte weiter und bietet es bereits an. „Es erfreut sich bester Beliebtheit und hoher Nachfrage. Es gibt immer wieder Reservierungen“, erklärt Bürgermeister Peter Müller. Ziel sei es, bewusst zu machen, dass „man auch mit den Öffis gut unterwegs sein kann.“

„Zug wird voller“: Mehr Pendler in Franz-Josefs-Bahn

Eine der wichtigsten Anbindungen ans öffentliche Verkehrsnetz ist für den Gmünder Bezirk jene an die Franz-Josefs-Bahn. Dass man damit gut unterwegs sein kann, findet auch Christian Oberlechner. Der Sozialpädagoge und Waldensteiner Gemeinderat pendelt acht bis zehn Mal im Monat an seinen Arbeitsort in Wien-Donaustadt. Gerade nach 24-Stunden-Diensten sei das Pendeln per Auto zunehmend eine Frage der Sicherheit geworden, erklärt er seinen Umstieg vor über zwei Jahren. „Nach zwei Stunden Autofahrt bin ich müde in der Arbeit angekommen, nach der Zugfahrt bin ich entspannt“, sagt er.

Vor allem seit die Treibstoffpreise angestiegen sind, nehme er mehr Pendlerkollegen wahr: „Der Zug wird voller. Vom Finanziellen ist es eine große Einsparung.“ Er nutzt die Bahnfahrt für Büroarbeit, andere wiederum zum Schlafen. Zeitlich sei das Bahnpendeln zuverlässig, sagt er: „Man lernt, Mobilität zu planen.“

Von Litschau über Göpfritz nach Gmünd

Wer innerhalb des Bezirks mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommen will, der hat in den meisten Fällen nur den Bus als Option. Von Litschau gibt es wochentags ab 5.12 Uhr eine Busverbindung nach Gmünd, die Fahrtdauer liegt zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Möchte man samstags erst nach 12.30 Uhr fahren, bleibt nur die Waldviertelbahn (nicht im Klimaticket enthalten). Oder: Per Bus nach Göpfritz und von dort aus mit dem Zug nach Gmünd. Dafür sind zwei Stunden einzurechnen.

Enger getaktet mit durchschnittlich zwei Busverbindungen pro Stunde geht es von Schrems nach Gmünd, die Fahrzeit liegt bei rund zehn Minuten. Anders als etwa in Zwettl, gibt es in Gmünd keinen eigenen Stadtbus für den öffentlichen Verkehr innerhalb der Bezirkshauptstadt. Wer dennoch von der Altstadt in die Neustadt kommen will, kann dazu die Busverbindungen des VOR nutzen. Von Weitra aus ist die Bezirkshauptstadt per Bus in etwa 15 Minuten zu erreichen. Wer quer durch den Bezirk von Großpertholz nach Litschau möchte, braucht übrigens nur einmal in Gmünd umzusteigen – sollte aber eineinhalb Stunden einkalkulieren.

