Nach rund sechseinhalb Monaten des Lockdowns vieler Branchen soll es also am 19. Mai wieder losgehen. Aber: Auch im Gmünder Bezirk sind noch manche Fragen offen.

WK-Obfrau Schreiber freut sich über Perspektive. Gmünds Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau und Wirtesprecherin Doris Schreiber spricht etwa davon, dass in den einzelnen Branchen erst Details ausgearbeitet werden müssen. Dass es nun eine Perspektive gibt – und diese auch ein Datum hat – sei für die Unternehmen aber sehr wichtig: „Ich wünsche mir, dass die Wirtschaft bald wieder floriert. Dazu müssen wir alle etwas beitragen“, spricht sie die Rahmenbedingungen an.

Die Gastronomie hofft freilich auf schönes Wetter zum Betrieb der Gastgärten. Ausbleibende Gäste wegen der Tests vermutet Schreiber vor allem im Bereich der Laufkundschaft: „Das wird man schon spüren.“

Sole-Felsen-Welt: Gastro öffnet, Hotel ausgebucht – und die Therme? In der Sole-Felsen-Welt als wichtigste touristische Einrichtung der Region weiß Geschäftsführer Bernhard Strohmeier nicht, was er mit der vagen Regierungs- Ankündigung anfangen soll. Fix ist: Das Wintergarten-Restaurant soll mit 19. Mai wieder öffnen.

Die Regel mit 20m 2 Fläche pro Gast macht Entscheidungen in der Therme aber zur Herausforderung. Im Hotel dürfen maximal 140 Personen nächtigen, damit sich die Abstände etwa beim Frühstück ausgehen, also ist die Auslastung mit 60 Prozent gedeckelt. Die Zimmer waren rasch nach Verkündung der Lockerungen für Pfingsten restlos ausgebucht. Da Hotelgäste am Tag nach dem Auschecken noch ohne Aufpreis in die Wellness-Welt dürfen, dort entsprechend der Regeln nur 250 Leute zugleich relaxen dürfen, bliebe dann kein Platz mehr für externe Gäste. Wie er das lösen will, dazu grübelt Strohmeier noch.

„Wirtschaftlich nicht vertretbar.“ „Bei vollen Betriebskosten ist eine Öffnung unter diesen Gesichtspunkten eine Katastrophe… wirtschaftlich nicht vertretbar“, sagt er. Keine Therme könne mit einer Person pro 20m 2 Fläche kostendeckend arbeiten. An sich versucht er sich aber in Zuversicht, hofft so rasch wie möglich auf die Klärung der vielen offenen Fragen.

Kultur hält an Plänen fest. Kulturell ist nach der Mitteilung über die Lockerung einiges in Bewegung, bloß ist die Richtung vielfach noch offen. Gerade rechtzeitig kommen die Lockerungen für das „Pfinxtn-Festival“ auf Burg Heidenreichstein, das vorläufig an dem in der NÖN vorgestellten Programm festhält (21.-23. Mai; www.pfinxtn.at).

Das Wald4tler Hoftheater Pürbach musste wegen der Corona-Verordnung seinen Saisonstart von 14. auf 20. Mai verschieben. „Wir erarbeiten derzeit mit der Bezirkshauptmannschaft, wie wir die Corona-Auflagen umsetzen können“, so Intendant Moritz Hierländer. Gezeigt werden soll wie geplant „Der Blunzenkönig“ von Christoph Frühwirth. Alle Spieltermine sind auf der Homepage zu finden, Tickets können online oder per Anruf bestellt werden.