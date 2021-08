Einige Sportler, die Österreich bei den Olympischen Spielen in Tokio vertreten, durften sich in den vergangenen Tagen schon über Medaillen freuen – und viele Sportinteressierte mit ihnen. Bei allem Erfolg auf der großen olympischen Bühne: Auch diese Athleten haben klein begonnen, meist in lokalen Vereinen. Die NÖN fragte in der Region nach, ob lokale Sportvereine die Spiele mitverfolgen und was solche Großereignisse für ihre Nachwuchsarbeit bedeuten.

Leichtathletik: Vorbilder kommen auch aus eigenem Verein. Einer der wenigen Leichtathletik-Vereine mit intensiver Nachwuchsarbeit im Waldviertel ist der LT Gmünd. Auch Nachwuchsleiter Franz Mürwald verfolgt manche Olympia-Bewerbe über das Fernsehen mit. Die Nachwuchsarbeit sei stark von den Eltern abhängig, sagt Mürwald: „Wenn sie sich dafür interessieren und die Kinder zum Training bringen, ist der Nachwuchs da. Wenn sich die Eltern nicht dafür interessieren, bleiben die Kinder auf der Strecke. Das ist traurig.“

Er spricht von 40 bis 45 Kindern, die aktuell bei ihm trainieren – auch aus Zwettl und Waidhofen und manchmal darüber hinaus. Was andere Jungsportler motiviert, seien weniger die Großereignisse als erfolgreiche Sportler aus dem eigenen Verein. Manuel Weissensteiner habe etwa einen seiner momentan besten Schützlinge – nämlich Lorenz Weber – angespornt, erzählt Mürwald: „Ich bin stolz darauf, dass aus so einem kleinen Verein immer wieder gute Sportler hervorgehen.“

UBBC Gmünd hofft auf Jungbasketballer nach Sommercamp. Auf eine positive Resonanz des Sommercamps hofft UBBC Gmünd-Manager Franz Chwatal. Die Basketballer freuen sich heuer über rund 120 Anmeldungen. „Wir hoffen, dass nach dem Sommercamp viele dabei bleiben oder vielleicht auch andere Kinder motivieren“, sagt er. Diese direkte Verbindung zwischen Verein und Jugend habe mehr Einfluss auf die Nachwuchsarbeit als Großereignisse wie Olympia. Dass auch sehr junge Sportler unter den Top-Athleten waren, habe ihn erstaunt, sagt Chwatal. Die Frage nach einem Alterslimit sieht er abhängig von der Sportart und den dafür nötigen körperlichen Voraussetzungen.

Schießen abseits der Jagd. Schwierig ist die Nachwuchsarbeit für die Jäger- und Schützenunion Nord aus Litschau, wie Obmann Ewald Gill erzählt. Es sei zum einen eine Kostenfrage und zum anderen mangelndem Interesse am Schießsport geschuldet. „Und die, die sich dafür interessieren, kommen oft nur bis sie die Jagdprüfung haben und danach nicht mehr. Dabei wäre dieses Training so wichtig“, schüttelt er den Kopf. Daran ändere auch Olympia nicht viel. Einer der bekanntesten Schützen aus dem Bezirk ist der Amaliendorfer Jens Rosenauer, der auch eine Olympia-Qualifikation anvisiert hatte.

Pandemie schwächte Tischtennis-Nachwuchsarbeit. Einer, der bei Olympia in Tokio mit dabei war und seine ersten Schritte im Verein in Großdietmanns gemacht hatte, ist der aus Unterlembach stammende Tischtennisspieler Stefan Fegerl. Bei Olympia schied er wie berichtet früh aus, beendete seine Karriere danach. „Bei uns war das natürlich ein großes Thema“, sagt TTC Großdietmanns-Obmann Rudolf Schwingenschlögl. Trotzdem: Im Allgemeinen haben solche Großereignisse kaum Einfluss auf den Andrang beim lokalen Verein, meint er: „Wir sind einfach eine Randsportart.“

Was die sonst gut florierende Nachwuchsarbeit bei den Tischtennisspielern einen Abbruch getan hat, war die Covid-19-Pandemie: „Es wird dauern, das wieder aufzuholen“, sagt er.

Positives und Negatives im heimischen Radsport. Als größte österreichische Sensation bei Olympia in Tokio gilt der Sieg von Anne Kiesenhofer im Rad-Straßenrennen. Einen positiven Effekt auf den heimischen Radsport hält Michael Bernhard, Obmann des Zwettler Radsportvereins „Kosmopiloten“, für möglich. Die Kosmopiloten haben eine eigene Kindergruppe: „Manche treffen sich zum Radfahren, wie man eben auch nach der Schule auf den Fußballplatz geht.“

Während der Olympiaerfolg für gute Stimmung im österreichischen Radsport sorgt, gibt es auch Unstimmigkeiten. So wird gerade jetzt die einzige Radbahn in Österreich abgerissen. Diese befindet sich im Wiener Ferry-Dusika-Stadion. „Mich besorgt das ein bisschen. Die Bahn ist natürlich nicht mehr die modernste und das Bahnfahren ist in Österreich noch exotischer als das Straßenfahren. Dennoch wird da jetzt ein Teil des Radsportes in Österreich gestrichen“, sagt Michael Bernhard.

Grund zum Feiern hat auch der Judo-Sport. Die Bronzemedaille von Shamil Borchashvili und die Silberne von Michale Polleres freut Bernhard Eichwalder vom Union Judoclub VHS Horn-Gars ganz besonders. „Wir hoffen, dass diese Medaillen einen Aufschwung für das österreichische Judo bringen“, sagt er: „Wir werden im September sehen, ob das Interesse der Kinder am Judo steigen wird.“ Gerade in der Nachwuchsarbeit war Covid-19 auch im Judo Spielverderber. Seit Mai ist das Training wieder relativ uneingeschränkt möglich, Konzepte zur Risikominimierung gibt es trotzdem. „Hoffentlich können wir jetzt so lange es geht weitermachen“, sagt Eichwalder.