Ein stets offenes Geschäft ohne Warteschlangen und mit Angeboten, die der Kunde schnell mit anderen vergleichen kann: Die Vorteile des Online-Handels lassen diesen wachsen, aber was bedeutet das für kleine Geschäfte? Sind große Plattformen wie der US-amerikanische Versand-Riese „Amazon“ eine große Konkurrenz?

Gerade der Buchhandel habe mit Amazon zu kämpfen, weiß Birgit Stark von Stark-Buch in Gmünd. „Das Buch ist historisch gesehen das erste Produkt, das auf Amazon gekauft werden konnte“, sagt sie. Mittlerweile zog sie mit einem eigenen Onlineshop nach. „Gegen das Einkaufen im Internet spricht nichts. Beratung und Service, etwa das festliche Verpacken der Bücher, ist aber unsere große Stärke im Geschäft“, so die Buchhändlerin.

„Bei Amazon muss ich zwar nicht extra in das Geschäft gehen, aber auf den Postler muss ich trotzdem warten.“ Juwelier Reinhard Pöhn

In die selbe Kerbe schlägt Trachtenhändlerin Elfriede Maisetschläger in Weitra: „Viele Kunden schätzen das besondere Einkaufserlebnis vor Ort. Bei etlichen Produkten bin ich sogar billiger als Amazon.“ Einen eigenen Onlineshop drehte sie aus Datenschutzgründen vergangenes Jahr ab. „Wir mussten deshalb umstrukturieren, ab 1. Jänner 2019 gibt es ihn aber wieder“, so Maisetschläger.

Als größte Konkurrenz zum lokalen Handel ortet Peter Ruzicka, Obmann der Wirtschafts-Interessensgemeinschaft „Echt Gmünd“, den Versand-Riesen Amazon. Geschäftsleute wie Birgit Stark oder Elfriede Maisetschläger seien Ausnahmen, die meisten Händler würden keinen eigenen Onlineshop betreiben. Und das aus gutem Grund, so Ruzicka: „Amazon ist eine eigene Liga, in der viele Kleinbetriebe nicht mitspielen können.“

Steuervorteile würden Amazon einen unfairen Vorteil verschaffen: „Kein Politiker findet es Wert, hier für eine Gleichstellung zu sorgen. Das ist unfassbar“, sagt Ruzicka.

"Viele Kunden bei uns sind regional verwurzelt"

Dass Händler vor allem im Weihnachtsgeschäft die Konkurrenz durch Amazon spüren, weiß auch Thomas Böhm, Obmann der Kaufleute-Vereinigung „Creaktiv“ in Heidenreichstein. Einen Lichtblick für die Geschäftstreibenden gibt es trotzdem: „Viele Kunden bei uns sind regional verwurzelt und suchen weiterhin lokale Händler auf. Persönliche Beratung und individuell abgestimmte Angebote sind dabei ein großes Plus“, sagt Böhm.

„Bei Bestellungen im Internet kann auch viel schief gehen“, sagt der Gmünder Juwelier Reinhard Pöhn. Ein Mann kam einmal mit einer Funkuhr, die er über Amazon gekauft hatte, in sein Geschäft. „Die Funkfrequenz war für den asiatischen Raum eingestellt. In Europa funktionierte sie nicht. Kurz darauf hat sich der Mann bei mir eine Uhr gekauft, es war ihm eine Lehre“, erinnert sich Pöhn.

Im Geschäft vor Ort könne er auf Sonderwünsche eingehen, auch Probleme mit Ersatzteilen, die es im Internet nicht gibt, sind damit kein Thema. „Wir lokalen Händler sind nicht nur Ansprechpartner, wenn der Hut brennt“, so Pöhn.