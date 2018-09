Eine Lauterbacherin, die am 20. September gegen 5.40 Uhr auf der Fahrt zu ihrer Arbeitsstelle beim Bezirksgericht in Zwettl war, sah das Tier. Ein Handyfoto davon machte im Internet rasch die Runde, setzte die NÖN und auch die Bezirkshauptmannschaft in Bewegung.

Aber: Der Weitraer Dominic Weber betont inzwischen gegenüber der Gmünder NÖN, dass es sich bei dem Tier nicht um einen Wolf handle, sondern um einen Mischlingshund. „Das Tier auf dem Foto ist eindeutig als der Hund meiner Mutter, die dort wohnt, erkennbar.“ Er sei sich trotz der nicht optimalen Bildqualität zu 99,9 Prozent sicher.

Zuvor die Lauterbacherin, die das Tier in den Morgenstunden gesehen hatte, zur NÖN: „Anfangs war ich nicht sicher, ob es ein Hund oder gar ein Wolf ist. Aber beim Näherkommen war es für mich eindeutig. Es war ein Wolf.“

Erschrocken hatte sie im Vorbeifahren ihren Wagen angehalten. „Ich hab mein Auto dann noch wenige Meter zurückgesetzt, damit ich ein Foto mit meinem Handy machen kann. Der Wolf lief zuerst ganz langsam in seine Richtung, aber dann dürfte er ebenfalls einen Schrecken bekommen haben und flüchtete. Wohin, das konnte ich nicht sehen“, erzählt die Lauterbacherin. Direkt Angst hätte sie nicht gehabt: „Ich war ja im Auto. Als Fußgänger hätte ich aber den Wolf nicht treffen wollen.“